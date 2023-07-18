إتاحة خدمة تبادل المنح الإسكانية بين المواطنين في دبي عبر منصة "إماراتي" ضمن تطبيق "دبي الآن"

أتاح تطبيق "دبي الآن"، أمام المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية فـي إمارة دبـي، وعبر منصة "إماراتي" خدمة تبادل منح الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان بين المواطنين في دبي، في حال توفر الأراضي السكنية أو المساكن الجاهزة محل المبادلة وتحققت شروطها.

وتأتي هذه الخدمة الرقمية ضمن مبادرة تجارب المدينة الرقمية، وفي إطار العمل المشترك بين الجهات الحكومية في دبي نحو تحويل الإمارة إلى عاصمة رقمية عالمية، حيث تهدف تجارب المدينة إلى تطوير وتنفيذ تجارب مدينة رقمية سلسة ومتكاملة واستباقية من خلال المنصات الموحدة لتحقيق قيمة للمتعامل، وبحيث تُصبح منظومة متكاملة تتمتع بالخصوصية والسلاسة، وتُركز على المتعاملين وتوفير الخيارات أمامهم، الأمر الذي يحقق نقلة نوعية في جودة الحياة الرقمية في دبي.

وتحظى منصة "إماراتي"، ضمن تطبيق "دبي الآن"، بإقبال كبير من قبل المواطنين، خصوصاً بعد إطلاق هيئة دبي الرقمية خدمات المرحلة الثانية من المنصة بإضافة 16 خدمة جديدة للمواطنين، ليرتفع إجمالي الخدمات المتاحة إلى 170 خدمة، في أعقاب النجاح الذي حققته المرحلة الأولى التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، كإحدى مبادرات اللجنة، بهدف توفير منصة موحدة شاملة تلبي احتياجات المواطنين من خدمات المدينة بسهولة وتكامل وأمان، وذلك ضمن التطبيق الذكي الشامل لخدمات المدينة "دبي الآن".

وتهدف خدمة تبادل المنح الإسكانية إلى تنظيم تبادل المنح، بالتنسيق مع الجهات الشريكة والداعمة لها، شريطة ألا يكون مقدم الطلب قد سبق له مبادلة أرض أو مسكن من بلدية دبي أو مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مع الأخذ بالاعتبار جميع الأمور القانونية وحفظ حقوق جميع الأطراف المستفيدة منها، وتوفيرها في القناة الرقمية الموحدة لمواطني إمارة دبي، على أن يتم تبادل المساكن بإجراء مباشر من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

( مراحل الخدمة )

وتضمنت مراحل عمل الخدمة تشكيل فريق مشترك من الدوائر والجهات المختلفة في دبي لوضع القوانين والتشريعات المحددة لتطبيق الخدمة بعد الاطلاع على تجارب سابقة ودراسة الوضع الحالي للمنح والأراضي الممنوحة لمستحقيها، ومراجعة المؤشرات الخاصة بالتطبيق، حيث قام الفريق بوضع الإطار التنظيمي للخدمة ليشمل جميع الأمور المتعلقة بشروط الاستحقاقات وضوابط الانتفاع وتكامل الخدمة بين كل الجهات المعنية وتوفير الخدمة بشكل رقمي للمتعاملين، وكذلك وضع عدد من الضوابط الرئيسة التي تتعلق بالمستهدفين من المستحقين ومقدمي الطلب.

( ضوابط الانتفاع لمنح الأراضي السكنية )

وحددت خدمة تبادل المنح مجموعةً من الضوابط الخاصة بتبادل منح الأراضي الجاهزة لمشاريع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومنها: أن تكون الأراضي السكنية التي سيجري مبادلتها خالية من أية موانع قانونية أو حقوق للآخرين، تحول دون إتمام عملية التبادل (حقوق عقارية أو رهن)، وأن تكون الأراضي غير مقسمة وخالية من أعمال البناء، وأن يكون مُقدِم المنحة حاصلاً عليها بصورة فردية.

وتقبل الطلبات المشتركة في حال توافر جميع الشروط من مقدمي الطلب وموافقتهم، وعدم المطالبة بأية زيادة في مساحة الأرض السكنية أو بأي شكل من أشكال التعويضات الأخرى قبل أو بعد إجراء التبادل.

( ضوابط الانتفاع للمساكن الجاهزة )

كما حددت الخدمة مجموعة من الضوابط الخاصة بتبادل منح المساكن الجاهزة لمشاريع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وذلك بأن يكون المسكنان المراد تبادلهما خاليين من أية موانع قانونية، أو عقارية، أو رهونات مالية، أو مخالفات بناء، أو حقوق للآخرين تحول دون إتمام عملية التبادل، وأن يكون المسكنان المراد تبادلهما ملائمين للأسرة وفقاً للتقرير الاجتماعي الصادر من المؤسسة أو أي جهة تكلفها المؤسسة بذلك، وأن يتضمن التبادل موافقة كتابية من الأسرة، أو وجود شركاء للمسكن لإجراء التبادل، وأن يتحمل الطرفان مسؤولية الكشف الفني عن المسكن وأية أعمال صيانة خاصة بالمسكن، وعدم المطالبة بأي شكل من أشكال التعويض قبل أو بعد إجراء التبادل.

وتقوم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بدراسة طلب المبادلة بالتنسيق مع الجهة المختصة في الإمارة والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والوثائق والمستندات المطلوبة، وفي حال توفر الأراضي السكنية أو المساكن الجاهزة محل المبادلة واستيفاء الشروط المحددة تصدر المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة الموافقة على طلب المبادلة من خلال منصة "إماراتي".