رئيس الدولة يستقبل وزير الشؤون الخارجية التونسي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الليلة الماضية، معالي نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية الشقيقة.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - بمعالي نبيل عمار الذي نقل إلى سموه تحيات فخامة قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية

وتمنياته لسموه دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس قيس سعيد وتمنياته لتونس وشعبها الشقيق دوام الوفاق والسلم والاستقرار وتحقيق كل ما يتطلع نحو التنمية والازدهار.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي وزير الخارجية التونسي، العلاقات الأخوية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما وتلبي تطلعاتهما نحو المستقبل.

كما أطلع معالي نبيل عمار، صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء، على تطورات المسار السياسي والمستجدات على الساحة التونسية.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار.

مصطفى بدر الدين