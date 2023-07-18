الجناح الوطني للإمارات يدعو لتقديم مقترحات لمشاركة الإمارات في معرض العمارة الدولي 2025 بينالي البندقية

دعا الجناح الوطني لدولة الإمارات، القيمين الفنيين وفرق العمل الإشرافية، بما في ذلك المعماريين والمصممين والفنانين والمؤرخين والباحثين، ممن عملوا أو درسوا في دولة الإمارات أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، إلى تقديم مقترحات التقييم الفني للمعرض الوطني الذي سيُقام على هامش الدورة الـ 19 من المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية، والذي يستمر من مايو إلى نوفمبر 2025.

وأوضح الجناح الوطني للدولة، أن المطلوب هو تقديم الأفكار والمقترحات التي تسرد قصة غير مروية من دولة الإمارات، مع التركيز على إبراز دور البينالي باعتباره منصة عالمية لطرح الأفكار وتبادل المعرفة، مشيرًا إلى أن المفاهيم والأفكار المقترحة يجب أن تشمل موضوع ونهج التقييم الفني للمعرض عبر رسالة واضحة، تضع الفكرة ضمن سياق الحوارات المحلية والإقليمية والدولية التي تدور حول العمارة وبيئتنا الحالية.

ورحب الجناح الوطني في دعوته بالجميع، بما في ذلك غير المقيمين في دولة الإمارات، مبينا أن بإمكان المتقدمين عرض خبراتهم وتجاربهم المحلية وأفكارهم أثناء تقديم طلبات المشاركة.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب: "يعتبر المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية، أحد أبرز الفعاليات الحيوية التي تقام ضمن أجندة الفعاليات المعمارية الدولية، وهو فرصة مثالية لرفع الوعي بأهمية التراث الوطني والجهود التي تبذلها مختلف الجهات المحلية في دولة الإمارات للتعريف به على أوسع نطاق لما له من أهمية مركزية في تشكيل الهوية الوطنية لمجتمع دولتنا".

وأضاف معاليه: "استطاع الجناح الوطني لدولة الإمارات، وعلى امتداد سنوات مشاركته في هذا الحدث، أن يقدّم جملة من الأفكار والمقترحات والأبحاث المبتكرة التي ساهمت في لفت الأنظار لأهمية التراث الوطني، ونأمل في أن تكون كلّ تلك المشاركات قدّ حققت غايتها، وأرسلت دعوة مفتوحة لمواصلة العمل نحو اكتشاف المزيد من الممارسات المعمارية التي ستعزّز مكانة الدولة كحاضنة للعديد من المواقع التراثية المهمّة، وتعرّف بجهودها الملموسة على خارطة العمل الفني والثقافي الدولية".

من جانبها قالت ليلى بن بريك، مديرة التنسيق في الجناح الوطني لدولة الإمارات: "نتطلع من خلال هذه الدعوة المفتوحة إلى الوصول إلى شريحة أكبر من الأفكار والمقترحات الجديدة لسرد قصّة وطنية أخرى تُلهم المشاركين والحضور في بينالي البندقية، وإنطلاقاً من مشاركتنا في دورة 2025، سيواصل الجناح الوطني رحلته نحو البحث عن أفكار ومفاهيم قادرة على استكشاف المشهد المعماري ورصد تفاصيله وطرح التساؤلات حوله، ليكون بذلك فرصة رائعة للبحث بشكل أعمق حول أبرز القضايا التي تشغلنا حالياً".

جدير بالذكر أن باب تقديم الطلبات سيُغلق يوم 24 سبتمبر في منتصف الليل بتوقيت الإمارات (GMT+4)، لتتم بعد ذلك دعوة المرشحين النهائيين لعرض مفاهيمهم بالكامل خلال الجولة الثانية من عملية الاختيار.

ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول إرشادات وتوجيهات المشاركة والتقديم، عبر الموقع الإلكتروني (https://nationalpavilionuae.org/open-calls/).