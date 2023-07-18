رياضة

طالب قراء يمارسون رياضة تسلق الجبال في مدينة خورفكان بتنظيم السير في المسارات الجبلية خلال فصل الصيف، وتحديد الأوقات المسموح بها لممارسة هذه الرياضة، حفاظاً على سلامة وصحة ممارسيها.

تبريد

اقترح قارئ توفير مراوح أو أجهزة تبريد خارجية للعاملين بتعبئة الوقود في المحطات المنتشرة في الدولة، خصوصاً خلال فترات الظهيرة التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة.

مكالمات

اشتكى قراء تلقيهم عدداً كبيراً من المكالمات التسويقية من مندوبي شركات يعرضون منتجات للاستثمار في أسواق الأسهم العالمية عبر الإنترنت، لافتين إلى أنهم طالبوا المندوبين بحذف أرقامهم وبيانات الاتصال الخاصة بهم كونهم غير مهتمين، لكنهم يفاجأون باستمرار بتلقيهم هذه المكالمات حتى في أوقات متأخرة ومن أرقام مختلفة.

احتيال

قال متعامل إنه استلم شحنة كان طلبها قبل أيام، ليفاجأ بعدها برسالة أخرى لكنها احتيالية تطلب منه استلام المنتج نفسه، مشيراً إلى أن الرسالة الاحتيالية كانت تتضمن معلومات خاطئة بخصوص الاسم ومكتوبة بلغة ركيكة مليئة بالأخطاء، ومرفقة برابط، وتطلب منه دفع رسوم حتى يتسنى له إتمام عملية الاستلام.

عروض

لاحظ متعاملون وجود فروق كبيرة في الأسعار التي تدرجها مواقع حجوزات الفنادق ضمن عروضها الترويجية للغرف الفندقية، مقارنة بمتوسط الأسعار أثناء إجراء الحجز الفعلي، لافتين إلى أن الحجوزات تخضع للعديد من الشروط والأحكام التي لا ترد في الإعلان.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.



يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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