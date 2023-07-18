مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال إماراتي ياباني

كشف الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، حميد محمد بن سالم، عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال إماراتي ياباني مشترك، في إطار زيارة رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، إلى الدولة التي بدأها أمس.

وقال بن سالم، إن «الأشهر القليلة المقبلة ستشهد عملية اختيار الأعضاء، ليتم بعد ذلك تفعيل المجلس وعقد أول اجتماعاته قبل نهاية العام الجاري».

وأوضح أن مجلس الأعمال الإماراتي الياباني سيُعنى بتطوير وتقوية علاقة أنشطة القطاع الخاص في البلدين، من حيث تبادل الزيارات والمعلومات وبحث الفرص التجارية والاستثمارية في البلدين، مؤكداُ أنه سيسهم في تعزيز مجالات التعاون في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية والصحة والتعليم والاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين، فضلاً عن زيادة حركة النشاط الياباني في الإمارات ومد جسور التعاون بين البلدين في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أن الإمارات تستحوذ على أكثر من 45% من إجمالي الشركات اليابانية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تعمل في الإمارات أكثر من 400 شركة يابانية.