بلدية الشارقة تخصص 60 منقذاً لتأمين مرتادي الشواطئ خلال الصيف

أطلقت بلدية مدينة الشارقة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حملة "شواطئنا آمنة"، للتوعية بأهمية اتباع الإرشادات عند ارتياد الشواطئ، والالتزام بمعايير الأمان والسلامة في ظل الإقبال الكبير لممارسة السباحة وركوب الدراجات المائية، للاستمتاع بأجواء البحر الباردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث تعتبر شواطئ الشارقة وجهة سياحية وترفيهية متميزة تحتوي مرافق خدمية متعددة.

وأكد مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، خليفة بوغانم السويدي، أن البلدية تكثف جهودها في الرقابة على الشواطئ خصوصاً مع بدء فصل الصيف لما تشهده من إقبال كبير للاستمتاع بالأجواء الجميلة على البحر، حيث تكثف فرق التفتيش البلدي من جهودها وترفع من درجة استعدادها لمتابعة الالتزام بالنظم واللوائح والقوانين والإرشادات، ضمن خطط البلدية لتكثيف الرقابة وزيادة عدد المنقذين وحث الجمهور على اتباع الإرشادات التوعوية التي تضمن سلامتهم.

وأفاد مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة أن البلدية توفر فرق إنقاذ متخصصة لديها خبرة كبيرة في التعامل مع أية حالات طارئة وتقديم الإسعافات الأولية، ومتابعة التزام الجمهور بالتعليمات، حيث توفر البلدية أكثر من 60 منقذاً، و25 منصة إنقاذ وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية.

ولفت إلى أن البلدية تحث الجمهور على ضرورة الالتزام بمعايير الأمان والسلامة واتباع التعليمات على الشاطئ منها عدم السباحة عند رفع العلم الأحمر نظراً لارتفاع الأمواج، وعدم السباحة بعد غروب الشمس، وممارسة السباحة داخل حدود المنطقة المخصصة لذلك، وغيرها من التعليمات التي توضحها اللوحات الإرشادية على الشواطئ.

وقال السويدي: "هناك دور توعوي ورقابي كبير تقوم به البلدية بخصوص رياضة الدراجات المائية كذلك، حيث تشهد هي الأخرى إقبالاً خلال الصيف، ولذا تتواجد دوريات البلدية بصورة دائمة على الشواطئ لحث أصحاب الدراجات المائية باتباع ارشادات السلامة الخاصة بارتياد البحر والموضحة في اللوحات الارشادية المنتشرة على الشواطئ وذلك تجنباً لأي حوادث مثل الغرق أو الاصطدام، كما تقوم البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالفحص والتأكد من صلاحية الدراجات المائية ومواءمتها للاشتراطات المطلوبة".

من جانبه أكد مدير إدارة الاتصال الحكومي، علي عبيد الحمودي، أن حسابات بلدية مدينة الشارقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيلة مهمة لإيصال رسائل البلدية التوعوية للجمهور على نطاق واسع، وتأتي حملة شواطئنا آمنة لتوعية الجمهور باشتراطات وإرشادات زيارة الشواطئ التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال فصل الصيف، وتهدف إلى حث الجمهور على الالتزام بها للحفاظ على سلامتهم.

وأوضح أن الحملة تضمنت إرشادات توعوية مهمة تدعو الجمهور إلى تجنب عدد من الممارسات الخاطئة والحذر منها عند ارتياد الشاطئ، والسلوكيات التي تؤثر سلباً على المظهر العام، بهدف تعزيز الأمان والسلامة على كافة الشواطئ التي تشرف عليها البلدية، وتعزيز دورها في التواصل المستمر مع الجمهور وإيصال رسائلها التوعوية لهم.