"بريد الإمارات" يطلق مسابقة تصميم طابع بريدي عن جهود الدولة في المناخ

أعلنت شركة مجموعة بريد الإمارات بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب، عن مواعيد مسابقة تصميم طابع بريدي يتضمن جهود الشباب الذي يحتفي بدور الدولة المعني بالتغير المناخي الاستدامة.

ستقام ورش عمل المسابقة في أبوظبي في 17 يوليو الجاري، وفي دبي في 19 يوليو، بالتزامن مع برنامج أنشطة المخيم الصيفي لوزارة الثقافة والشباب ..ويأتي ذلك بعد نجاح إطلاق أولى الورش في عجمان في 12 يوليو الجاري.

وتساهم المبادرة في تعزيز وعي جيل الشباب بأهمية الطوابع التذكارية، وتعريفهم بمعايير وخصائص تصميمها، وتعكس المسابقة لتصميم الطابع البريدي التذكاري التزام مجموعة بريد الإمارات بتمكين الشباب وتحفيزهم على ترك بصمتهم بمنهجيةٍ إبداعية وعلى نطاقٍ عالمي، عبر منحهم الفرصة لإبراز مواهبهم ضمن منصةٍ دولية.

وستواصل المجموعة قبول تصاميم الطوابع المقدمة عبر الرابط https://airtable.com/shrhqaIqH483sWa4o، حتى 28 يوليو الجاري، وسيتم تقييم التصاميم من قبل مختصِّين واختيار أفضل ثلاثة تصاميم ومنح مُصمِّميها جوائز نقدية.