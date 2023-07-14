«الإعلامي لحكومة الإمارات» يفوز بالمرتبة الأولى إقليمياً في جوائز «إيفي»

فاز المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، بالمرتبة الرابعة عالمياً، والأولى إقليمياً، في جوائز «إيفي» العالمية 2022، كأكثر المؤسسات فعالية وإبداعاً في مجال الاتصال والتسويق، بما يعكس دوره الحيوي في دعم المشاريع والمبادرات الوطنية التي أطلقتها دولة الإمارات في قطاعات مختلفة.

وفاز «المكتب»، خلال عامي 2021 و2022 بـ17 جائزة، ليحقق 280 نقطة، وذلك تتويجاً لجهوده ومبادراته الإبداعية التي أسهمت في إبراز الحملات والمشاريع الوطنية التي أطلقتها دولة الإمارات في العديد من القطاعات، بما يشمل العمل الحكومي، والعمل المجتمعي، إضافة إلى قطاعات الفضاء وعلوم المستقبل.

وتعد جوائز «إيفي» إحدى أبرز الفعاليات العالمية التي تقام لتكريم الجهات والأفكار المثمرة والإبداعية في قطاع التسويق والاتصال والإعلام.

وجاء فوز المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بالمرتبة الرابعة عالمياً، والأولى إقليمياً في الجوائز، ليعكس الدور الريادي الذي قام به المكتب في دعم المشاريع والمبادرات الوطنية التي أطلقتها دولة الإمارات في قطاعات مختلفة، عبر وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الإعلامية، وترسيخ الرسائل الإعلامية الموحدة والهادفة، وابتكار محتوى إبداعي يواكب المتغيرات، ويسهم بتعزيز مكانة الدولة الريادية على مستوى العالم.

وأكدت نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عالية الحمّادي، أن دعم المشاريع الوطنية عبر تطوير الخطط الإعلامية المتكاملة والفعّالة، يأتي في مقدمة أولويات المكتب، مشيرةً إلى أهمية الاستفادة من الوسائل والآليات الجديدة في عالم صناعة المحتوى، كونها تسهم في إبراز الرسائل والقيم الإيجابية التي تتبناها دولة الإمارات في كل مشاريعها ومبادراتها، علاوة على قدرتها على بناء جسور التواصل مع مختلف فئات الجمهور، وعلى اختلاف توجهاته.

وأضافت: «يعكس فوز المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بالمرتبة الرابعة عالمياً، والأولى إقليمياً، تميز قطاع الإعلام الحكومي في دولة الإمارات وقدرته على مواكبة التطورات والمسارات التنموية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات، لإبرازها على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، بما يرسخ مكانة الإمارات كنموذج تنموي متفرد».

من جهته، قال المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خالد الشحي: «يعتبر تحقيق المركز الرابع عالمياً، والأول إقليمياً، إنجازاً غير مسبوق، ويضع هذا التقدير البارز المكتب بجانب العلامات التجارية العالمية الرائدة، متجاوزاً علامات تجارية وكلاسيكية أخرى، ما يحمل أهمية عميقة، فهو يُظهر قدرتنا الاستثنائية ليس فقط باستغلال استراتيجيات الاتصال المبتكرة، ولكن كذلك الفعّالة».