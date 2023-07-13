محمد بن راشد يعتمد إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد برئاسة شما المزروعي

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد، برئاسة وزيرة تنمية المجتمع شما بنت سهيل المزروعي، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

ويضم المجلس في عضويته وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الشؤون الحكومية راشد سعيد سالم العامري، والمدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي ريما المقرب المهيري، والمدير التنفيذي في مكتب الشؤون الاستراتيجية بديوان الرئاسة ربيع أبوشقرا، ورئيس مجلس التوطين لمجموعة الفطيم ميرة عمر الفطيم، ورائد الأعمال الاجتماعي بدر عبدالحميد جعفر، ومستشار دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الدكتورة منى جمعة البحر.

كما يضم مجلس أمناء جامعة زايد، الأكاديمي روبرت جون ولن، والمستشار أول لتنمية رأس المال البشري ورائد الأعمال الدكتورة موك كريستيان، ومدير المشاريع الرئيس في المكتب التنفيذي في دبي ومؤسس شركة «سكل» لتطوير المهارات دينة السيد الهاشمي، إضافة إلى ممثل عن فئة الشباب ترشحه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ويتولى مجلس الأمناء إقرار التوجه الاستراتيجي للجامعة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في الدولة، واعتماد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للجامعة والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى اقتراح مشروعاتها ومبادراتها التطويرية بما يعزز كفاءة وجودة المخرجات التعليمية، وإقرار سياسات القبول ونظم الدراسة والامتحانات ومتطلبات التخرج، وإقرار إنشاء فروع وكليات جديدة للجامعة أو تعديل القائم منها، وإقرار البرامج والتخصصات الأكاديمية والمناهج الدراسية التي تطرحها، ومنح الدرجات والشهادات العلمية وفقاً للوائح المنظمة لها، وإقرار التقويم الدراسي السنوي للجامعة.

كما يتولى مجلس الأمناء إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية للجامعة، بما يشمل اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية، والمشتريات والموارد البشرية، وفق التشريعات السارية في الحكومة، إضافة إلى إقرار والإشراف على تنفيذ الميزانية المعتمدة للجامعة والحساب الختامي، وإقرار القواعد والنظم الخاصة باستثمار أموال الجامعة وإدارتها والتصرف فيها، والإشراف على حصول الجامعة على الترخيص المؤسسي والاعتماد «البرامجي» من قبل الجهات المختصة لجميع البرامج التي تطرحها.

مؤسسة علمية عصرية

تأسست جامعة زايد عام 1998 كمؤسسة علمية عصرية تحتذي نموذجاً عالمياً للتعليم، لتكون الجامعة الوطنية الرائدة في دولة الإمارات وفي المنطقة، من حيث التفوق الأكاديمي والإبداع، وهي تواصل جهودها الهادفة إلى تطوير كل المسارات التعليمية، وتسعى إلى تبنّي المناهج المبتكرة، وتعزيز البحث العلمي، وتمكين أجيال من القادة، قادرين على صنع المستقبل.

• مجلس الأمناء يتولى اقتراح مشروعات ومبادرات تطويرية، بما يعزز كفاءة وجودة المخرجات التعليمية.