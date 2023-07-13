عطلة رأس السنة الهجرية حكومة الشارقة

أصدرت دائرة الموارد البشرية بالشارقة تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الهجرية 1445 هـ ، حيث تقرر أن تكون العطلة في يوم الخميس الموافق 20 يوليو على أن يستأنف الدوام الرسمي في يوم الإثنين الموافق 24 يوليو.

و بهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية ، راجين من الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.