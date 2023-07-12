لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تؤكد جاهزيتها لانتخابات "الوطني 2023"

أكدت لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي جاهزيتها الكاملة لإجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي للعام 2023، والذي يشكّل محطة جديدة في مسيرة تعزيز المشاركة السياسية لتمكين المواطنين من المساهمة الفاعلة في صنع القرار، ويسهم في إعداد مواطن أكثر قدرة على التأثير في قضايا الوطن.

وأكد سعادة عيسى محمد خليفه المطيوعي، رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني 2023، خلال جولة تفقدية لمقر اللجنة في مركز دبي التجاري العالمي (قاعة حتا)، جاهزية مقر لجنة دبي وفق أعلى المعايير في تقديم الخدمات والدعم اللازم لكافة المشاركين في الانتخابات، حيث باشرت اللجنة عملها فور إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات عن مقار لجان الإمارات الخاصة بالدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الأسبوع الماضي.

وقال سعادته: "تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في التمكين السياسي الذي أرسى قواعده المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، النهج القويم الذي تسلكه القيادة الحكيمة على خطى الأسلاف في صناعة المستقبل المشرق لأبناء الإمارات، لجعلهم أسعد شعوب الأرض".

وأكد سعادته أن الاهتمام والدعم الذي تحظى به اللجنة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، يُعد من أهم الممكنات التي تعين اللجنة على القيام بمهامها على الوجه الأكمل.

وأشار سعادة المطيوعي إلى أن اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، ترسّخ نهجاً جديداً رائداً في إدارة العملية الانتخابية لتعزّز المشاركة السياسية كأحد ركائز تطور المجتمع الإماراتي، من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير أقصى درجات الراحة للمرشحين والناخبين للخروج بأفضل صورة تليق بالتجربة الإماراتية الانتخابية ووضع قواعد متينة لإدارة هذا الحدث المهم في المستقبل، منوهاً إلى أنه قد تم توفير الكوادر الإماراتية المدربة لاستقبال المرشحين وإدارة عمليات التسجيل بما يتوافق مع شروط ومتطلبات الترشح.

وأضاف قائلاً: "من المؤكد أن التجربة الانتخابية في دورتها الخامسة ستكون أكثر نضجاً في جميع مراحلها بفضل الدعم المستمر وحرص القيادة الرشيدة على توسيع القاعدة الانتخابية وفق مراحل انتخابية مدروسة، ونتيجة للخبرات المتراكمة لهذه التجربة المتميزة، وهو ما يسهم في تقديم نموذج انتخابي وطني رائد يعزز نهج الشورى ويتيح الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي والمساهمة معهم يداً بيد في رسم ملامح مستقبل الدولة في كل المجالات".

اجتماع دوري

وعقب الزيارة التفقدية، عقدت لجنة إمارة دبي اجتماعها الدوري، واستعرضت الجدول الزمني الذي حددته اللجنة الوطنية للانتخابات، والذي يوضح أهم محطات العملية الانتخابية ابتداءً من الإعلان عن فتح باب الترشح والمقرر في 07 أغسطس 2023، وفترة تسجيل المرشحين التي ستمتد من الفترة 15- 18 أغسطس، ومن ثم كافة المراحل وحتى الإعلان عن القائمة النهائية للفائزين في 13 أكتوبر 2023.

كما ناقش الاجتماع مهام ودور لجنة الإمارة المشار إليه في التعليمات التنفيذية الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، ومقارنتها بالخدمات الحالية المتوفرة والخدمات المطلوب توفيرها خلال كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان دعم وإنجاح العملية الانتخابية.

وأشار الاجتماع إلى أن استمارات الترشح سيتم توفيرها بعد أن يتم استلامها من لجنة إدارة الانتخابات، كما سيتم توفير اللوحات الإرشادية اللازمة للوصول إلى موقع مقر اللجنة (قاعة حتا) في مركز دبي التجاري العالمي، وستُخصص خدمة المواقف المجانية للسيارات خلال فترات التسجيل. كما يمكن للمهتمين، التواصل عبر البريد الالكتروني (info@election2023.dubai.ae)، أو من خلال الاتصال هاتفياً على (043064746).

يُذكر أن لجان الإمارات هي إحدى أهم الأجهزة التنفيذية للجنة الوطنية للانتخابات والتي تعمل عن كثب مع لجنة إدارة الانتخابات في تسيير الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بسير انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في كل إمارة.

ومن أهم مهام لجنة الإمارة استلام قوائم الهيئات الانتخابية النهائية وإشعار الأعضاء بها، وتوفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية في المقر، إضافة إلى التنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، كما تتضمن اختصاصاتها اقتراح مقار مراكز الانتخاب في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات، وتحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع أعضاء الهيئات الانتخابية، واستلام طلبات الترشّح بعد التأكّد من استيفائها الشروط، ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات. كما تعمل كل من اللجان أيضاً على مراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، ورفع التقارير والملاحظات بشأن أية مخالفات إلى لجنة إدارة الانتخابات، كذلك تعمل لجنة الإمارة على المساهمة في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد والإرشادات اللازمة لسير العملية الانتخابية.