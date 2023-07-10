دبي تتصدّر معدلات التوطين في منشآت "الخاص"

كشفت إحصائية أجرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين حول معدلات التوطين في القطاع الخاص، عن تصدّر دبي معدلات توزيع المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص والبالغ عددهم 79 ألف مواطن، بنسبة 47.4 %، تلتها إمارة أبوظبي بنسبة 38.6%، ثم الشارقة (7.1%)، وعجمان (2.5)، ورأس الخيمة (2.0%%) والفجيرة (1.7%) وأم القيوين (0.7%).

وفنّدت الإحصائية التي أعلنتها الوزارة على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، توزيع المواطنين على أكثر 10 أنشطة اقتصادية يعملون بها في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة المواطنين العاملين في قطاع خدمات الأعمال 32.4%، وفي قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 14.7%، وفي التجارة وخدمات الإصلاح 14.4%، وفي تجارة الجملة والتجزئة 13.5%، وفي الإنشاءات 13.4%، بالإضافة إلى قطاع التشييد 13.3%، والصناعات التحويلية 12.8%، والوساطة المالية 10.3%، والأنشطة المالية والتأمينية 10.2%، والتعدين واستغلال المحاجر 10 ‎%‎.

وفيما يتعلق بتوزيع المواطنين على أكثر 5 مهن يشغلونها في القطاع الخاص من إجمالي (79 ألف مواطن)، فقد بلغت نيبة المواطنين العاملين في المهن الكتابية 35.4%، والفنيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية 15.9%، والاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية 14.9%، ومهن الخدمات والبيع 12.7%، والمشرعون والمديرون ومديرو الأعمال 9.1%.

كما وزّعت الإحصائية المواطنين العاملين في القطاع الخاص بحسب المؤهلات التعليمية، حيث بلغت نسبة المواطنين العاملين بشهادات جامعية ودراسات عليا 40.8%، والحاصلين على الثانوية 46.4%، وأخيراً ما دون الثانوية 12.8%.