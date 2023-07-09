إنجاز المرحلة الأولى لمشروع تطوير شارع الاتحاد في عجمان

أنجزت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان المرحلة الأولى من مشروع شارع الاتحاد، لتفتح الجسر أمام حركة المركبات من شارع عجمان الحدودي وحتى تقاطع شارع الشيخ خليفة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، الدكتور مهندس محمد أحمد بن عمير المهيري أن الدائرة تمكنت من إنجاز أولى المراحل قبل الموعد المحدد لإتمامها، في إطار حرصها الدائم على ضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع، مبينًا ان العمل تواصل بشكل دؤوب منذ بداية الأعمال التطويرية في شهر يوليو من العام الماضي 2022 وحتى يومنا الحالي.

وقال بن عمير، إن الدائرة وفرت 5 مسارات توافقًا مع حجم الاستخدام بما يضمن استيعاب الشارع 16 ألف مركبة في الساعة، كما ويقلل نسبة الرحلة بمقدار 50%، مثمنًا جهود الكفاءات المؤهلة والفئات العاملة التي تعمل لإنجاز المشروع الحيوي المندرج ضمن مشاريع الحزمة الثانية لمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لتطوير البنية التحتية بالإمارة، وبما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير بنية تحتية متكاملة وتعزيز الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية.

من جهته أوضح مدير إدارة الطرق والبنية التحتية، المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، أن العمل بالمشروع سيستمر لإنجازه بالكامل، ليتضمن إنشاء جسر على شارع الاتحاد يتكون من ثلاثة مسارات للمركبات القادمة من إمارة دبي باتجاه تقاطع الشيخ خليفة مع توفير إشارة ضوئية عند تقاطع شارع الاتحاد مع شارع الكويت أسفل الجسور، إضافة إلى إنجاز جسر للقادمين من شارع الحسن بن الهيثم والمتجهين لخارج الإمارة من منطقة عجمان الصناعية باتجاه إمارة الشارقة، مبينًا أن المشروع سيسهم في خدمة مشاريع البنية التحتية المنفذة في الامارة ومن بينها مشروع تطوير منطقة النعيمية، وتحسين مداخل الإمارة الجاري تطويرها في منطقة التلة على شارع الشيخ محمد بن زايد، كما يخدم المشروع أعمال التطوير المستقبلية لشارع الاتحاد.

وافتتحت الدائرة الجسر بعبور مركبات راصد التابعة لدائرة البلدية، تمهيدًا لعبور المركبات.