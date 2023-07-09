65 ألف معاملة أنجزتها مراكز الشرطة الذكية في دبي خلال النصف الأول

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، عن إنجاز 65 ألفاً و942 معاملة ذكية دون تدخل بشري، منها 16 ألفاً و205 معاملات خدمة فتح بلاغات، و4967 استفساراً جنائياً، خلال النصف الأول من عام 2023، عبر 22 مركزاً ذكياً موزعاً على مختلف مناطق إمارة دبي، بما فيها مراكز الشرطة ونقاط الضواحي.

وقال مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمشاريع مراكز الشرطة الذكية (SPS)، اللواء علي أحمد غانم، إن خدمات شرطة دبي الذكية أصبحت سمة من سمات وثقافة مجتمع دبي وزوار الإمارة الراغبين في الحصول على خدمات الشرطة، ما يعد مشروعاً ناجحاً يتماشى مع توجهات وتطلعات حكومتنا لتقديم خدماتها للمتعاملين بكل سهولة ويسر، وبأعلى المعايير التي تضمن لهم تجربة مبتكرة ومريحة، ويترجم حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحقيق التوجهات الحكومية بالارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.

وأكد أن شرطة دبي حققت نقلات نوعية في مجال تقديم الخدمات الشرطية، التي تعد انعكاساً لتماشي أهداف شرطة دبي مع التوجهات الحكومية الرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً، عبر تقديم خدمات تفوق توقعات واحتياجات المتعاملين وفق أفضل وأرقى معايير تقديم الخدمة، ومن خلال منظومة ذكية، مستمرة في تطوير الخدمات وفق أحدث المعايير العالمية التي تعزيز من جودة الحياة في الإمارة.

• 4967 استفساراً جنائياً تلقتها شرطة دبي خلال النصف الأول عبر 22 مركزاً ذكياً.