65 ألف معاملة أنجزتها مراكز الشرطة الذكية في دبي خلال النصف الأول

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن إحصائيات المعاملات الذكية التي أنُجزت في النصف الأول من العام 2023 عبر مراكز الشرطة الذكية والبالغ عددها 22 مركزاً ذكياً متوزعة في مختلف مناطق إمارة دبي بما فيها مراكز الشرطة ونقاط الضواحي، والتي بلغ عددها 65 ألفاً و942 معاملة ذكية، أنجزها متعاملو شرطة دبي دون تدخل بشري، منها 16 ألفاً 205 معاملة خدمة فتح البلاغات، و4 آلاف 967 استفسارا جنائية.

وقال مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمشاريع مراكز الشرطة الذكية SPS، اللواء علي أحمد غانم، إن خدمات شرطة دبي الذكية أصبحت سمة من سمات وثقافة مجتمع دبي وزوار الإمارة الراغبين في الحصول على خدمات الشرطة، ما يعد مشروعا ناجحا يتماشى مع توجهات وتطلعات حكومتنا الرشيدة في تقديم خدماتها للمتعاملين ل بكل سهولة ويسر، وبأعلى المعايير التي تضمن لهم تجربة مبتكرة ومريحة، ويترجم حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحقيق التوجهات الحكومية بالارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.

وأكد غانم، أن شرطة دبي حققت نقلات نوعية في مجال تقديم الخدمات الشرطية، وهو انعكاس لمدى تماشي أهداف شرطة دبي مع التوجهات الحكومية الرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً، عبر تقديم خدمات تفوق توقعات واحتياجات المتعاملين وفق أفضل وأرقى معايير تقديم الخدمة، وعبر منظومة ذكية، مستمرة في تطوير الخدمات وفق أحدث المعايير العالمية التي تعزيز من جودة الحياة في الإمارة.