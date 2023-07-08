"الوطنية للانتخابات" تعتمد قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات "الوطني الاتحادي 2023"

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي ضمت 398879 عضواً لتشهد زيادة بنسبة تصل إلى 18.1% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2019، والتي بلغ عدد أعضائها 337738 مواطناً ومواطنة.

وحظيت المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية للعام 2023 بنسبة تصل إلى 51% مقابل نسبة الذكور والتي بلغت 49%.

كما تميّزت القوائم المعلنة بمشاركة كبيرة من الشباب، وبلغت نسبتهم في قوائم العام 2023 (من الفئة العمرية 21 عاماً ولغاية 40 عاماً) 55% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية، حيث يشكل الشباب من عمر 21 عاماً إلى 30 عاماً نسبة 29.89%، فيما تبلغ الفئة العمرية من 31 عاماً إلى 40 عاماً نسبة 25.11%، وهو ما يفسح المجال لمشاركة واسعة من الشباب الإماراتي في العملية الانتخابية لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي.

وتضم قوائم الهيئات الانتخابية الواردة للجنة الوطنية للانتخابات من دواوين أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وحسب التوزيع الجغرافي لها 126779 عضواً في إمارة أبوظبي، و73181 عضواً في إمارة دبي، و72946 عضواً في إمارة الشارقة، و12600 عضواً في إمارة عجمان، و7577عضواً في إمارة أم القيوين، و62197 عضواً في إمارة رأس الخيمة، و43599 عضواً في إمارة الفجيرة.

وأكد وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات عبد الرحمن بن محمد العويس، أن الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، يشكل الركيزة الرئيسة لمواصلة التطور والارتقاء بالتجربة البرلمانية في دولة الإمارات، متوجها معاليه بأسمى آيات الشكر للثقة الغالية التي يوليها سموهم للجنة واللجان الفرعية التابعة لها وفرق عملها.

وقال العويس: إن الإعلان عن الهيئات الانتخابية يشكل محطة جديدة ومهمة في مسيرة العمل لتنظيم عملية انتخابية وفق أرقى المعايير وبما يتناسب مع تطلعات المجتمع الإماراتي، ويحافظ على المكتسبات التي تمكنت من خلالها دولة الإمارات من تقديم نموذج عمل برلماني يحتذى، يقوم على نهج الشورى والمشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار.

وتنشر اللجنة الوطنية للانتخابات تفاصيل قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عبر موقعها على الإنترنت https://uaenec.ae .

( آلية البحث عن اسم الناخب )

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات المواطنين للتحقق من ورود أسمائهم في قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات 2023، حيث توفر مجموعة متنوعة من الطرق للتحقق من ورود الاسم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية لهذا العام، وذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة الوطنية للانتخابات https://uaenec.ae، أو عبر التطبيق الذكي المعنون "اللجنة الوطنية للانتخابات" الموجود على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، أو بالتواصل مع مركز اتصال اللجنة الوطنية للانتخابات على الرقم (600500005).



ويستطيع المواطن البحث عن الإسم بواسطة نظام الرد الآلي في مركز الاتصال من خلال رقم الهوية أو التحدث مباشرة مع موظف المركز، كما يمكن زيارة مقار لجان الإمارات المنتشرة في جميع إمارات الدولة للتأكد من ورود الإسم في القوائم الانتخابية الخاصة بالإمارة التي ينتمي إليها.

ووفقاً لأحكام التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات مؤخراً، يحق لكل مواطن ورد إسمه في قوائم الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المشاركة في العملية الانتخابية إما كناخب لانتخاب من يمثله في المجلس الوطني الاتحادي، أو كمرشح في حال توافر الشروط القانونية للترشح فيه، مع التأكيد على أن لكل ناخب ممارسة حق الانتخاب بنفسه، ويُحظر التصويت بالوكالة، كما أن لكل ناخب صوت واحد، ولا يجوز له انتخاب أكثر من مرشح واحد عن الإمارة التي ينتمي إليها.

وتتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة الانتخابية الخامسة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.