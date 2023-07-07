مواطنة من أصحاب الهمم تسجل رقماً قياسياً جديداً في «غينيس»

حققت المواطنة نورة حسن أحمد العيدروس، من أصحاب الهمم، رقماً قياسياً عالمياً جديداً في تجميع 200 قطعة من أحجية الصور المتقطعة (puzzle)، مسجلة بذلك أسرع زمن في تجميع الأحجيات، بإجمالي ساعتين و15 دقيقة، لتدخل موسوعة «غينيس» العالمية للأرقام القياسية.

وأعربت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن فخرها واعتزازها بالإنجاز الذي حققته العيدروس، باعتبارها إحدى المنتسبات للمؤسسة، لافتة إلى أنه بهذا الإنجاز العالمي الجديد الذي يُضاف إلى سلسلة إنجازات المؤسسة، ستنضم نورة إلى القائمة العالمية المحدودة جداً من أصحاب الهمم الذين تمكنوا من التسجيل في الموسوعة العالمية لتحقيق لقب عالمي ثمين.

ووُلدت نورة العيدروس عام 1977 بشكل طبيعي، لكن خلال

الأعوام الثلاثة الأولى من عمرها لاحظت أسرتها تأخرها في النطق والنمو بشكل عام، وتم تشخيص حالاتها بالإعاقة الذهنية، لتلتحق عام 2011 بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وخلال فترة وجودها بالمؤسسة بدأت تستهويها لعبة تركيب الصور المقطعة (jigsaw puzzle)، وبدأت بتركيب تسع قطع ثم 12 قطعة ثم 20 قطعة، وتصنّف تلك الموهبة الفريدة من نوعها ومهارتها بالفائقة بالنسبة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية.

وأكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن الإمارات اعتادت على تحقيق الصدارة في جميع المجالات، فأصبحت الهيئات والمؤسسات تتسابق لتحطيم الأرقام القياسية، خصوصاً أن التسجيل في موسوعة «غينيس» له متطلبات كثيرة جداً، للتأكيد على صدقية المتسابقين ونيل ثقة الجمهور على مستوى العالم.