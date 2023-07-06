أمام رئيس الدولة ونائبه.. وزير الاستثمار يؤدي اليمين القانونية

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد حسن السويدي، وزيراً للاستثمار في الحكومة الاتحادية، وذلك بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وعبّر صاحب السموّ رئيس الدولة، خلال مراسم أداء اليمين التي جرت أمس في «قصر الشاطئ»، عن تمنياته للوزير بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في خدمة الوطن. وأكد سموّه أن «الاستثمار يحظى بأولوية ضمن استراتيجية التنمية الشاملة في الدولة»، وقال: «إننا نعوّل على وزارة الاستثمار الجديدة في تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية، من خلال بناء منظومة استثمار متكاملة، وتوفير العوامل والبيئة التي تجعل الإمارات من أهم الوجهات الجاذبة والمحفزة للاستثمارات، بما يدعم خطط التنمية، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومزدهر خلال السنوات المقبلة».

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «الوزارة الجديدة تهدف إلى مواصلة تطوير المكانة الاستثمارية الراسخة التي وصلت إليها دولة الإمارات، وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتعزيز تنافسيتها لضمان استمرار الدولة وجهة عالمية للاستثمار، وفاعلاً رئيساً في حركة الاستثمارات العالمية».

حضر مراسم أداء اليمين: سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ووزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة التغيّر المناخي والبيئة، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، ووزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، ووزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي.

محمد بن زايد:

«نعوّل على وزارة الاستثمار الجديدة في تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية».

محمد بن راشد:

«الوزارة الجديدة تهدف إلى مواصلة تطوير المكانة الاستثمارية الراسخة التي وصلت إليها الدولة».