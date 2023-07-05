"إسكان المواطنين".. مشاريع مليارية ومبادرات نوعية خلال النصف الأول من 2023

حقق ملف "إسكان المواطنين" في دولة الإمارات، إنجازات نوعية خلال النصف الأول من عام 2023، بدعم وتوجيه مباشر من القيادة الرشيدة التي تولي عناية فائقة لهذا الملف الحيوي ضمن مستهدفات الخمسين عاماً القادمة.

وشهدت الامارات خلال الأشهر الـ 6 الماضية، الإعلان عن مجموعة من المبادرات والمشاريع الإسكانية الضخمة على المستويين الاتحادي والمحلي، من شأنها تعزيز منظومة الاستقرار الأسري ورفع مستوى المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين.

- أبوظبي

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة توفر ما يقارب 76 ألف مسكن وأرض سكنية خلال خمس سنوات.

وتشمل هذه المشاريع مرافق خدمية ومجتمعية وترفيهية متكاملة، تتضمن تشييد وتطوير العديد من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء، لتوفير أعلى المعايير المستدامة لخدمة المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة لضمان الاستقرار والرفاه الأسري في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

وفي 12 يونيو الماضي، دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، مشروع سويحان السكني، الذي يقام ضمن مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، بتكلفة تصل إلى 572.1 مليون درهم، لتوفير 204 فلل سكنية جديدة للمواطنين في منطقة سويحان.

ويوفر المشروع مجتمعاً سكنياً متكاملاً ومترابطاً، بأسلوب يمزج بين الأصالة والمعاصرة، ويحمل طابعاً عمرانياً يجسد الهوية الإماراتية والثقافة المحلية، من خلال إنشاء فلل منفصلة تشترك في المساحات الخارجية العامة.

كما دشّن سموه، في 16 يونيو الماضي المركز الموحَّد لخدمات الإسكان "إسكان أبوظبي"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، لتعزيز رحلة المتعاملين للحصول على جميع الخدمات السكنية تحت سقف واحد، بما يُلبي متطلبات الأُسر المواطنة.

ودشّن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في 2 مايو الماضي، توسعة مشروع الفلاح السكني، أحد مشاريع الحي الإماراتي المتكامل؛ والتي تتضمن إضافة 899 فيلا سكنية جديدة بتكلفة تجاوزت 1.92 مليار درهم.

بدورها أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان، في مايو الماضي، عن مشاريع إسكانية جديدة في منطقتي غرب بني ياس والسمحة، تتضمن 1742 فيلا سكنية للمواطنين بتكلفة تتجاوز 7 مليارات درهم.

ويضم مشروع غرب بني ياس السكني إنشاء 1500 فيلا سكنية بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية والحدائق والمرافق العامة والخدمية، إلى جانب تشييد 8 مساجد، و14 مبنى تجاري، ويقام على أرض مساحتها 584.7 هكتار، وبتكلفة إجمالية تتجاوز 6.3 مليار درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2027.

ويتكون مشروع السمحة من 242 فيلا سكنية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية والحدائق والمرافق العامة والخدمية، إلى جانب تشييد مسجدين ومحلات تجارية، ويقام على أرض مساحتها 53.4 هكتار، بتكلفة إجمالية تتجاوز 734 مليون درهم، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في الربع الرابع من عام 2025.

وفي سياق متصل.. بلغت القيمة الإجمالية للمنافع السكنية التي صُرِفَت للمواطنين في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 6 مليارات درهم، استفاد منها 3607 مواطنين ومواطنات في مختلف مناطق الإمارة.

وشهدت أبوظبي خلال عام 2023 صرف حزمتي منافع سكنية للمواطنين، الأولى في إبريل الماضي بقيمة إجمالية تبلغ 2.74 مليار درهم، استفاد منها 1800 مواطن ومواطنة وشملت صرف قروض سكنية وإعفاء متقاعدين من ذوي الدخل المحدود وأسر المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية.

وجاءت الحزمة الثانية في 24 يونيو الماضي بقيمة إجمالية بلغت 3.1 مليار درهم، واستفاد منها 1807 مواطنين ومواطنات في مختلف أنحاء الإمارة، وشملت منح مساكن جاهزة لذوي الدخل المحدود بقيمة مليار درهم، وصرف قروض سكنية مختلفة للمواطنين بقيمة 2.1 مليار درهم.

- برنامج زايد للإسكان

اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، في 28 مايو الماضي، حزمة موافقات سكنية جديدة لمواطني الدولة تبلغ قيمتها المالية 1.6 مليار درهم، وتشمل 2000 مواطن، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، وذلك في إطار مواصلة سياسات الدعم والتمكين التي تنتهجها الدولة لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم لجميع المواطنين، بما يلبي احتياجاتهم ويعزز استقرارهم ورخاءهم ويسهم بشكل مباشر في الارتقاء بجودة حياتهم.

ويجسد اعتماد حزمة الموافقات الجديدة على القروض السكنية للمواطنين رؤية وطموحات قيادة دولة الإمارات في تأمين كافة سبل الدعم للمواطنين، ومواصلة العمل وترسيخ الجهود الوطنية المتكاملة التي من شأنها أن تعزز الاستقرار في المجتمع وتوفير الحياة التي تليق بشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، تماشياً مع منظومة الاستقرار والرفاه المجتمعي.

بدورها أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان أن إجمالي قرارات المساعدات السكنية التي أصدرها البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 2052 قراراً، تنوعت بين قرارات مسكن حكومي وقرارات تمويل سكني مع المصارف، بقيمة مالية تصل إلى مليار و583 مليونا و701 ألف درهم.

وبلغت قرارات التمويل السكني مع المصارف التي أصدرها البرنامج منذ بداية العام الجاري وحتى 22 يونيو الماضي 1430 قرار مساعدة سكنية، لتصل بذلك نسبة الالتزام بالخطة المستهدفة والبالغة 1500 قرار إلى 95%، فيما وصل المستهدف ضمن السياسة الإسكانية الجديدة للعام الجاري إلى 3 آلاف قرار سكني.

وكشفت الوزارة أن عدد القرارات الإسكانية التي أصدرها برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال شهر يونيو 2023 وبالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، بلغ 755 قراراً بقيمة 576 مليوناً و350 ألف درهم، تشمل 560 تمويلاً سكنياً بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 443 مليوناً و900 ألف درهم تقريباً، و126 منحة سكنية ضمن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بقيمة 77 مليوناً و250 ألف درهم، إضافة إلى 69 مسكناً حكومياً "قرض"، بقيمة 55 مليوناً و200 ألف درهم.

- دبي

وفي دبي، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، في نهاية فبراير الماضي، بالبدء الفوري بتخصيص 8500 وحدة سكنية للمواطنين في منطقة اليلايس الخامسة بمساحة 120 مليون قدم مربع.

وتضمن تخطيط منطقة اليلايس الخامسة عدة خيارات للوحدات السكنية من أراضٍ سكنية وفلل منفردة وفلل مزدوجة وفلل بنظام الـ "تاون هاوس"، لتلبي احتياجات الأسر وتوفر لها تجربة معيشيّة مُستدامة.

وخلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، الذي انعقد في 11 يونيو الماضي، أشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة، إلى اعتماد تخصيص 11500 قطعة أرض لإسكان المواطنين في دبي خلال الفترة الماضية، كما تم اعتماد قروض إسكانية لنحو 7 آلاف مستفيد بقيمة 7 مليارات درهم.

وفي هذا الصدد قال سموه: "أطلقنا الرؤية الجديدة لتصميم وتنفيذ الأحياء النموذجية، وقدمنا دعماً لذوي الدخل المحدود وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، ووضعنا خططاً عاجلة للتوطين، وأضفنا فرصاً استثمارية جديدة للمواطنين، وعملنا متواصل من أجل حياة سعيدة ومستقبل واعد لأهل دبي، والقادم أفضل بإذن الله".

- الشارقة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية لتعزيز استقرار الأسرة وتوفير السكن الملائم، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه في 21 مارس الدفعة الأولى للمستفيدين من الدعم السكني 2023، والتي تشمل 502 مستفيدا، بإجمالي 378 مليون درهم، كما اعتمد المجلس قائمة من تمّ إعفاؤهم من سداد القروض السكنية، البالغ عددهم 41 مستفيداً بمبلغ يصل إلى 29 مليون درهم.

وشملت الدفعة فئتي القروض والمنح في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، وتوزعت أغراضها على البناء الجديد، والاستكمال، والإضافة والصيانة، والحصول على مسكن حكومي.

وفي 23 يونيو الماضي وجه صاحب السمو حاكم الشارقة، برنامج إسكان الشارقة، بإلغاء شرط وجود اثنين من الأبناء فأكثر للمواطنين والمواطنات، بمن فيهن المتزوجات من غير مواطنين، للحصول على الدعم السكني، كما وجه سموه في 26 من الشهر ذاته البرنامج بالتعاون مع لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، لإيجاد حلول للمواطنين الذين يعملون خارج حكومة الشارقة وتزيد رواتبهم عن 25 ألف درهم، ولديهم استقطاعات تزيد عن 50% من رواتبهم، من أجل استقبال طلباتهم، وتمكينهم من الحصول على المساعدات السكنية وبناء منازلهم.

- أم القيوين

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بتعزيز الاستقرار والأمن الاجتماعي للأسر المواطنة من خلال تطوير قطاع إسكان المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، قام الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، في أبريل الماضي، بتسليم مفاتيح المساكن الجديدة التي نفذتها المؤسسة في منطقة عود الطاير للمواطنين المستحقين.

جاء ذلك ضمن مشروع المجمعات السكنية الجديدة التي تنفذها المؤسسة، وتشمل بناء 118 مسكنا للمواطنين في إمارة أم القيوين، تلبي متطلبات واحتياجات مختلف الفئات المستحقة منهم.

وتتكون المجمعات الجديدة من فلل تضم 5 غرف نوم رئيسية وغرفة معيشة ومجلسا للضيوف وغرفة خادمة ومطبخا كبيرا إلى جانب تميزها بقربها من المرافق والخدمات العامة والمحلات التجارية.