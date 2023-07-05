«الموارد البشرية» تدعو إلى تحقيق مستهدفات التوطين

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً أو أكثر، إلى تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية، حيث لم يتبق على انتهاء المهلة إلا يومان.

ونشرت الوزارة على حسابها في «تويتر»: «إلى شركائنا شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً أو أكثر، سارعوا لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية بنسبة 1% من الوظائف المهارية تجنباً للغرامات، البالغة 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يعين».

‏وأوضحت الوزارة أن الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية هو السابع من يوليو الجاري، بعد تمديده أخيراً، مراعاةً لإجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك، ولإتاحة الوقت الكافي للشركات لتحقيق مستهدفاتها.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة اعتباراً من الثامن من يوليو الجاري متابعة الالتزام بتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية.

ودعت الوزارة الشركات التي لم تحقق بعد مستهدفات التوطين إلى استثمار المهلة الإضافية، والإسراع في استيفاء المطلوب منها من خلال الاستفادة من الدعم الذي يقدمه برنامج «نافس»، الذي تزخر منصته الإلكترونية بالكوادر الإماراتية المؤهلة لشغل الوظائف المهارية في القطاع الخاص.

وأكدت الوزارة ثقتها بوعي القطاع الخاص بدوره المطلوب في ملف التوطين، لاسيما في ضوء النتائج اللافتة التي تحققت منذ بدء تطبيق قرارات التوطين العام الماضي، حيث تشهد أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ارتفاعاً تاريخياً، ليصل عددهم مع نهاية شهر مايو الماضي إلى أكثر من 68 ألف مواطن ومواطنة، يعملون في أكثر من 16 ألف شركة.