اعتماد الدفعة الأولى من «إجازة التفرغ للعمل الحر»

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن اعتماد الدفعة الأولى من موظفي الحكومة الاتحادية المستفيدين من مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، الذين تم اختيارهم وفق اشتراطات ومعايير الإجازة التي يجب توافرها في الموظف وفكرة مشروعه الخاص.

وشهدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عهود بنت خلفان الرومي، توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئة ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي (مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة)، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة (مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة)، وشركة امتياز المتخصصة في الامتياز التجاري، وشركة «إرنست ويانج» (EY) الشركة العالمية للخدمات المتخصصة؛ بهدف دعم الموظفين الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر، ورفع كفاءتهم وقدراتهم الريادية والاستفادة من الامتيازات والخيارات التمويلية التي توفرها هذه المؤسسات، فضلاً عن تقديم الإرشاد والتوجيه لهم خلال مدة الإجازة.

وقالت مدير عام الهيئة بالإنابة، ليلى عبيد السويدي، إن المبادرة شهدت تفاعلاً لافتاً من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية الراغبين في الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، والاستفادة من المزايا التي تتيحها لهم، مشيرةً إلى اختيار الدفعة الأولى بعد تقييم الطلبات الواردة من قبل الموظفين بشكل دقيق، والتأكد من استيفائها المعايير والشروط المحددة من خلال لجنة خارجية محايدة.

ولفتت السويدي إلى أن موظفي الحكومة الاتحادية الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر سيستفيدون من الامتيازات التي يقدمها البرنامج الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أنهم سيحصلون على دورات استشارية من شركاء المبادرة لمساعدتهم على بدء مشروعاتهم الخاصة، وإدارتها، أو توسيع أنشطة شركاتهم ومشاريعهم القائمة فعلياً، فضلاً عن منحهم فرصة المشاركة في المعارض المحلية والدولية، والاستفادة من المشتريات الحكومية.

وقالت إن إجازة التفرغ تمثل إضافة نوعية ومحفزاً لتأسيس مشروعات وشركات ريادية، تدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية، حيث تعتبر فرصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص.

وتستهدف الإجازة موظفي الجهات الاتحادية، وتكون مدتها سنة واحدة مدفوعة الأجر، ويمكن للموظف أن يجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة بدون راتب والإجازة السنوية.

وحرصت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على توضيح الضوابط والشروط والإجراءات التي تدعم الجهات الاتحادية عند تقييم طلبات إجازة التفرغ للعمل الحر، وأنه يمكن لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين الاطلاع على شروط ومتطلبات الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (www.fahr.gov.ae)