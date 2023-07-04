حكومة الإمارات تطلق مبادرة لتطوير حلول رقمية مبتكرة

وقعت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، والمدير العام لشركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» في الإمارات وإفريقيا (إتش بي إيه)، أحمد الخلافي، مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة «التكنولوجيا الحكومية GovTech»، التي تهدف إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة مصممة وفق احتياجات المؤسسات الحكومية، لتحسين الأعمال والعمليات الحكومية، ومواجهة التحديات الجديدة بسرعة وكفاءة، فضلاً عن إشراك الشركات التقنية الناشئة وحاضنات الأعمال في تطوير حلول رقمية مبتكرة للمشروعات الحكومية.

وبموجب المذكرة سيعمل مركز «إتش بي إيه ديجيتال لايف كراج» وشركاؤه على دعم حكومة دولة الإمارات والجهات الاتحادية بدراسة متطلباتها التقنية والتحديات التي تواجهها، وإيجاد حلول مبتكرة من خلال توظيف قدرات الشركات التقنية الناشئة وحاضنات الأعمال ومواردها وخبراتها في تطوير حلول رقمية لهذه التحديات.

وأكدت الرومي أن مبادرة «GovTech» تؤسس لمنصة تعاون بين حكومة دولة الإمارات من جهة و«إتش بي إيه» ونخبة من أفضل الشركات التقنية الناشئة في المنطقة من جهة أخرى، لتقديم تجارب حكومية جديدة مدعومة بالتكنولوجيا، وتتيح للجهات الاتحادية مساراً سريعاً للوصول لحلول تكنولوجية مبتكرة مطورة محلياً لدعم مشروعاتها وأعمالها بهدف زيادة كفاءة وأداء المؤسسات الحكومية وتعزيز تنافسيتها الرقمية ورفع جاهزيتها للمستقبل.

وقالت إن هذه الشراكة تدعم الجهود الحكومية من خلال تصميم منتجات رقمية وخدمات موثوقة ومختبرة في الإمارات، وتطوير نماذج عمل حكومية مرنة تعكس التطلعات الحكومية وتتماشى مع الأهداف الرامية لتعزيز الأداء الحكومي، وتقديم أفضل خدمات حكومية في العالم.

من جانبه، قال الخلافي: «في إطار العمل على مبادرة (GovTech)، سنستفيد معاً من إمكانات مركز (إتش بي إيه ديجيتال لايف كراج) لابتكار حلول تساعد المؤسسات الحكومية على مواجهة التحديات التكنولوجية، وتعزيز الكفاءة وتسريع مسيرة التحول الرقمي».