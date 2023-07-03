حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية منى عبد الكريم اليافعي وتعيينها مديراً عاماً لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (46) لسنة 2023م، بشأن ترقية وتعيين مدير عام لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.
ونص المرسوم على أن تُرقّى منى عبد الكريم اليافعي، مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى درجة مدير عام، وتُعيّن مديراً عاماً للمدينة اعتباراً من تاريخه.
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