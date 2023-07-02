موسم «جمرة القيظ» يبدأ غداً في الجزيرة العربية

يبدأ موسم «جمرة القيظ» غداً في الجزيرة العربية، ويستمر إلى الـ10 من أغسطس المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، إن

«(جمرة القيظ) تتسم بالحر الشديد حتى الساعات المتأخرة من الليل، فضلاً عن أشعة الشمس الحارقة نهاراً، وشدة هبوب رياح السموم الساخنة والجافة»، لافتاً إلى أن مصطلح «جمرة القيظ» يتداول في الجزيرة العربية منذ القدم، وهو الأشد حرارة من النار نفسها، والقيظ هو شدة حرارة الصيف. وأضاف أن عبارة «جمرة القيظ» تشير إلى أكثر فترات فصل الصيف ارتفاعاً في درجات الحرارة في عموم الجزيرة العربية، وتخرج فيها

ليلاً الضبان والسحالي، وتنشط حركة الأفاعي والجرابيع والهوام خلال الليل كذلك من شدة الحر نهاراً، وقد تصل إلى درجات أعلى من الـ50 درجة مئوية في المناطق الصحراوية والمعرضة لأشعة الشمس المباشرة، وقد تتجاوز درجة حرارة سطح الأرض اليابسة المعرضة للشمس المباشرة خلال فترة «جمرة القيظ » 65 درجة مئوية.

وأوضح أن فترة «جمرة القيظ » تنقسم إلى فترتين، الفترة الأولى تمتد بين الثالث إلى 28 يوليو، وتُعرف بـ«الجوزاء»، وفيها تبلغ حرارة الجو مستوياتها العليا، كما تشتد الرمضاء، وتتوقد الأرض الصلبة، فيما تمتد الفترة الثانية من 29 يوليو إلى 10 أغسطس، وتُعرف بـ«المرزم» أو «الشعرى» أو«الذراع»، وتتصف بحرارتها العالية، وجفاف هوائها، كما تتسم بشدة لسع الشمس وحرارة الأرض، ويتشكل السراب والدوامات الغبارية، ويكثر في هذه الفترة الرطب، ويسرع فيه نضجه وتحوله إلى تمر من شدة الحرارة.