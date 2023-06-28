رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم مزيداً من التقدم والرخاء، وللأمة العربية والإسلامية دوام العزة والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شعب الإمارات، وجميع الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يصادف أول أيامه اليوم الأربعاء، متمنياً لهم الخير والصحة والسلام.

وكتب سموه على حسابه في «تويتر»، أمس: «كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بألف خير وصحة وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى المسلمين بالأمن والأمان والسلامة والإسلام».

وأضاف سموه: «يقف المسلمون اليوم بعرفة وقلوبهم متوحدة.. ودعاؤهم واحد.. ورجاؤهم رحمة الله ومغفرته وجنته. نسأل الله أن يتقبل منهم طاعاتهم ودعواتهم.. وأن يوحد قلوبهم دوماً وأبداً على الخير والمحبة والسلام».

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قيادتنا الرشيدة، وشعبنا العزيز، والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وكتب سموه على حسابه في «تويتر»: «في هذا اليوم المشهود نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيته العتيق ومنا ومنكم صالح الأعمال.. ونبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والأمة العربية والإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك، وعساكم من عواده».

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن العيد فرصة لمد جسور التواصل والإحسان، ونشر مشاعر البهجة، معرباً عن أمله في أن تعمّ بركته وخيراته على العالم.

وكتب سموه على صفحته في «تويتر»، أمس: «يوم عرفة هو يومٌ عظيم من أيام المسلمين، يجتمع فيه الحجاج من جميع الأعراق والأقطار بدعواتهم وأمانيهم في أطهر بقاع الأرض. أسأل الله أن يتقبل دعاءهم وصالح أعمالهم، وأهنئ حكام الإمارات وشعبها والشعوب العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يجعل هذا العيد فرصةً لمد جسور التواصل والإحسان، ونشر مشاعر البهجة، وأن تعمّ بركته وخيراته على العالم. عيدكم مبارك وكلّ عام وأنتم بخير».

وهنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، دولة الإمارات، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وكتب سموه على صفحته في «تويتر»: «كل عام وأنتم بخير، وعساكم من عواده.. نسأل الله أن يعيده على شعبنا ودولتنا وأمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».

• حمدان بن محمد: «نبارك لقيادتنا وشعبنا والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى».

• مكتوم بن محمد: «العيد فرصة لمد جسور التواصل والإحسان ونشر مشاعر البهجة».

• أحمد بن محمد: «أعاد الله العيد على شعبنا وأمتنا باليمن والبركات».