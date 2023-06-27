«الداخلية» تقدم باقة خدمات لطلبة الثانوية العامة

قدّمت وزارة الداخلية للسنة السادسة على التوالي، باقة «خدمات طلبة الثانوية العامة» الموجهة إلى خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، في إطار حرصها على تعزيز سعادة المتعاملين.

وتتضمن الباقة مجموعة من الخدمات التي يحتاجها الطلبة في فترة ما بعد التخرج، كخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية المتاحة في تطبيق الوزارة MOI UAE، وخدمة فتح ملف مروري، المتاحة في موقعها الإلكتروني، إضافة إلى منح بطاقة خصومات «فزعة» للطلاب من صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية، وخدمات مصرفية حصرية تتمثل في فتح حسابات في مصرف أبوظبي الإسلامي، وورش تثقيفية لتمكينهم في سوق العمل، يقدمها برنامج «نافس».

وأكد مدير عام الإدارة العامة للسعادة في الوزارة، العميد ناصر خادم الكعبي، السعي إلى تحقيق أعلى مستويات الرفاهية والسعادة للمتعاملين من خلال توفير خدمات استباقية تقدم للمتعامل بناء على احتياجاته وتفضيلاته وأحداث حياته، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، وتحقيق مبادئ وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل بتقديم خدمات استباقية مترابطة، وتوفير تجربة رقمية شـخصية متمحورة حول الإنسان.

وأكد أن التعاون المستمر بين وزارة الداخلية وشركائها أثمر تطوير باقة الثانوية العامة الاستباقية، الدورة السادسة. كما عزز التكامل والترابط لتحقيق تجربة متعامل سلسة ومترابطة.

وتضم الباقة عدداً من الخدمات الاستباقية والامتيازات الحصرية للطلبة، تقدم بطريقة ذكية ومبتكرة دون الحاجة إلى زيارة مراكز تقديم الخدمة للحصول عليها.

من جانبه، قال مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية، العقيد أحمد بوهارون الشامسي، إن الصندوق (المتمثل بـ «فزعة»)، أصدر بطاقات مجانية لطلبة الثانوية العامة، ضمن باقة خدمات الثانوية العامة لوزارة الداخلية. وأكد أنه في إطار تحقيق توجهات الحكومة الاتحادية، وسعياً إلى تطوير الخدمات وتعزيز السعادة وجودة الحياة في المجتمع الإماراتي، فإن فزعة تشارك وزارة الداخلية في باقتها المتميزة لطلبة الثانوية العامة، بمنحهم بطاقة خصومات فزعة المجانية للطلاب، والتي تتضمن خدمات عدة تساعدهم في تلبية احتياجاتهم اليومية كطلبة علم، مثل خدمة العروض والخصومات على أكثر من 8500 علامة تجارية في 20 ألف محل في كل إمارات الدولة، التي ستصدر كبطاقة إلكترونية من تطبيق «فزعة».