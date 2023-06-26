612 مصلى و جامعا لأداء صلاة عيد الأضحى بالشارقة

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة جاهزية المصليات والجوامع لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية الشارقة والجهات المعنية وأوضحت أنه تم تخصيص 612 مصلى وجامعا في إمارة الشارقة، موزعة على مدن الإمارة وضواحيها إلى جانب تخصيص عدد من المصليات والجوامع لغير الناطقين باللغة العربية كاللغة الأردية، والبشتو، والماليبارية، والتاميلية، والإنجليزية.

وتقام الصلاة عند الساعة (05:47 صباحاً) في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، وعند الساعة (05:46 صباحاً) في مدينة الذيد ومنطقة البطائح، والساعة (05:46 صباحاً) في منطقة المدام ومليحة، وفي المنطقة الشرقية عند الساعة (05:44 صباحاً).