" صندوق الزكاة " يطلق حملة "زكاة الأنعام "

أطلق صندوق الزكاة حملة "زكاة الأنعام" بالشراكة مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي و وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بهدف توعية المجتمع بأحكام زكاة الإبل والبقر والغنم.

تضمنت الحملة إطلاق مجموعة من الفقرات الزكوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للصندوق وشركاء الحملة احتوت على مواد تثقيفية مصورة مع نخبة من المختصين الشرعيين.

و تضمنت الحملة الاستفادة من قاعدة بيانات الشركاء بإرسال رسائل نصية قصيرة وبريد إلكتروني للتعريف بأهدافها مع رابط مباشر لحاسبة زكاة الأنعام على موقع صندوق الزكاة الإلكتروني.

وأوضح الصندوق أن حاسبة زكاة الأنعام عبارة عن برنامج يعد من الخدمات الرائدة التي يقدمها للمتعاملين من أصحاب الحلال من أجل تعريفهم بكيفية إخراج الزكاة الواجبة عليهم في حلالهم.