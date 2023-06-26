إعفاء المواقف في عجمان من الرسوم خلال أيام العيد

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن جهوزيتها التامة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث ستستمر الدائرة في استقبال معاملات الجمهور المتعلقة بجميع خدمات الدائرة عبر القنوات الإلكترونية والذكية فقط، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة والزوار والسياح.

وأوضحت الدائرة أن المقصب المركزي سيفتح أبوابه أمام الجمهور في أول أيام العيد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرةً وحتى الساعة الرابعة عصراً، فيما سيتواصل العمل خلال أيام العيد من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، مبينةً أنها وفرت الكوادر المؤهلة من فنيين وأيدي عاملة لخدمة العملاء ، إضافة لفحص المعدات والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب كافة أنواع الأضاحي وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لسير العمل في المقصب.

ونوهت الدائرة أن المقصب سيستقبل المتعاملين بواسطة المركبات فقط، مبينةً أن الكادر الطبي سيعمل على فحص الأضاحي قبل وبعد الذبح وفقاً للمعايير العالمية للتأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، كما وسيتم ترقيم الأضاحي لسهولة عملية التتبع.

وبينت الدائرة أن مقصب مصفوت سيستقبل المتعاملين طيلة أيام العيد من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، فيما سيستقبل مقصب المنامة المتعاملين أول أيام العيد بعد صلاة العيد مباشرةً وحتى الرابعة مساءً، ويتواصل العمل بقية أيام العيد من الساعة السابعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

وبينت الدائرة أن فرق العمل تأكدت من جهوزية الشحنات الواردة لسوق المواشي والتي طابقت معايير السلامة، متابعةً أن الكوادر تواصل عمليات التفتيش الدوري على سوق المواشي وتفقد الوضع الصحي للحيوانات المتواجدة في الحظائر والتأكد من أن كافة الحيوانات في حالة صحية جيدة وصالحة للاستهلاك الآدمي.

ودعت الدائرة الجمهور لذبح الأضاحي في المقصب وعدم التعامل مع الجوالة حيث ستعمل إدارة الرقابة والتفتيش البلدي على الرقابة على من يخالف التعليمات الصادرة بمصادرة الأضاحي المذبوحة في غير نطاق القانون وتحرير المخالفات على من يخالف ذلك، مطالبة الجمهور بالإبلاغ عن الحالات المخالفة عبر التواصل على الرقم المباشر 80070.

وأعدت الدائرة خطة شاملة لتنفيذ حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والصحية، والتي يزداد الإقبال عليها خلال فترات الأعياد بما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة بالمجتمع، وتستمر فرق التفتيش بالعمل على مدار الساعة لمتابعة استيفاء والتزام المنشأت بالمتطلبات الصحية.

وأعلنت الدائرة عن إعفاء جميع المواقف الخاضعة للرسوم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وذلك من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 30 يونيو من العام الحالي، على أن يستأنف العمل بخدمة دفع رسوم المواقف في يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023.

وفيما يتعلق في استقبال الشحنات الغذائية بينت الدائرة أن مكتب التجارة الغذائية سيواصل التنسيق مع دائرة الميناء والجمارك بعجمان، لمزامنة أوقات العمل بما يضمن استمرارية فحص وإفراج الحاويات الغذائية

وأكدت الدائرة على استمرارية الموافقة لاستقبال تحويل الشحنات الغذائية لشركات إمارة عجمان على نظام زاد الاتحادي من الموانئ الاخرى إلى مخازن الشركات بإمارة عجمان، موضحةً جدولة تفتيش الحاويات المحولة حسب الوقت، واستمرار الموافقة على طلبات الافراج الصحي للشحنات الغذائية.

وزينت الدائرة شوارع الإمارة والحدائق والميادين والجسور بالإمارة ومنطقتي مصفوت والمنامة، بعبارات التهنئة واللوحات المضاءة بما يقارب 2000 لوحة مضيئة، التي تعكس فرحة الجماهير بعيد الأضحى المبارك.

وبينت إدارة الزراعة والحدائق أن كافة الحدائق والمرافق العامة ستفتح أبوابها خلال أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة 4 عصراً حتى الحادية عشر مساءً، كما وتستقبل حديقة الراشدية زوارها من الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً.