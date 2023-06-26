«معاً» تدعم 70 شركة اجتماعية ناشئة في أبوظبي

كشفت إحصاءات صادرة عن هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، عن استفادة نحو 700 ألف شخص من أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي، من المخصَّصات المالية لمختلف البرامج والمبادرات الاجتماعية، التي قدَّمتها «معاً» خلال أربع سنوات، بالإضافة إلى قيامها بدعم أكثر من 70 شركة اجتماعية ناشئة، مشيرة إلى أن قيم الهيئة التي ترتكز على المجتمع، ومبادراتها المخصَّصة للتمويل والشراكات، أحدثت أثراً طويل الأمد في مجتمع أبوظبي، من خلال مساهمات تزيد على 512 مليون درهم.

وتفصيلاً، أكدت هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، عملها على تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، لإحداث أثر اجتماعي إيجابي مستدام وقابل للقياس، عبر التشجيع على إيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة للتحديات الاجتماعية التي تواجه مجتمع أبوظبي لتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

وشددت الهيئة على التزامها توفير منصات مبتكرة لتمكين مختلف قطاعات مجتمع أبوظبي من المشاركة الفاعلة والمساهمة في تحقيق الأثر الاجتماعي المنشود والمرتبط بالأولويات الاجتماعية للإمارة، عبر توجيه جهودهم بطريقة استراتيجية وقابلة للقياس، وتعزيز سبل الشراكة بين مختلف الأطراف في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، وتفعيل بوادر العمل المشترك بينهم.

وأشارت إلى أن برنامج المسرّع الاجتماعي يهدف إلى دعم المؤسسات الاجتماعية القائمة، وتمكينها من النمو وتوسيع أعمالها وتعزيز أثرها الإيجابي، من خلال برنامج يمتد على مدار ثلاثة أشهر، ليسهم بضمان تقديم الخدمات الاجتماعية لأوسع شريحة من المجتمع، كما يقدم المسرّع الاجتماعي الدعم لتوسيع نطاق أعمال المؤسسات الاجتماعية القائمة التي تدر عوائد مالية باستخدام نموذج عمل معتمد، ويتضمن البرنامج ورش عمل ودورات تدريبية مصممة خصيصاً بما يلائم احتياجات المشاركين.

ولفتت الهيئة إلى أن حاضنة معاً الاجتماعية (MSI)، مكرّسة لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية في تطوير حلول مبتكرة للأولويات الاجتماعية والثقافية والبيئية، حيث تستضيف لمرتين في العام شركات ناشئة، وتقدم لهم الدعم والموارد اللازمة من أجل تحقيق تأثير إيجابي، ويتم تزويد الفرق الفائزة بالمشاركة في البرنامج بالمعارف والإرشاد والتدريب، وتوفير فرص لبناء العلاقات والتمويل.

وذكرت الهيئة - على موقعها الرسمي - أن عدد المستفيدين بلغ 724 ألفاً و454 مستفيداً، وبلغت قيمة المساهمات المالية 474 مليوناً و293 ألفاً و635 درهماً، فيما بلغت قيمة التوفير على الحكومة 127 مليوناً و530 ألفاً و226 درهماً، وتم عقد 37 شراكة فعالة، وبلغ عدد المتطوعين 3785 متطوعاً، فيما تجاوز عدد ساعات التطوع التي تم تنفيذها 16 ألف ساعة، إضافة إلى قيام الهيئة باحتضان وتسريع أعمال 58 مؤسسة اجتماعية، بجانب دعم 134 مشروعاً، و119 هيئة، و26 شريحة اجتماعية.