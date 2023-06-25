«الهوية»: خدمات مميزة للحجاج في المنافذ الحدودية

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إطلاق مبادرة «تيسير» لخدمة حجاج بيت الله الحرام المغادرين من الإمارات إلى السعودية لأداء فريضة الحج لعام 1444هـ، عبر توفير خدمات متميزة لهم وتبسيط إجراءات سفرهم وإنجازها في أسرع وقت ممكن أثناء رحلة الذهاب والإياب على حد سواء، لدى منفذ الغويفات في أبوظبي ومنفذي مزيد وخطم الشكلة في منطقة العين من الـ19 من يونيو الجاري حتى الثامن من يوليو 2023.

وتشارك الهيئة في تنفيذ المبادرة لهذا العام لدى منفذ الغويفات جهات وهيئات حكومية ومؤسسات منها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي، والإدارة العامة للجمارك في أبوظبي، وبلدية منطقة العين، ومستشفى برجيل الطبي، إضافة إلى شركة الإمارات لإدارة المرافق.

وأكد مدير عام الهيئة اللواء سهيل الخييلي أن «تيسير» تتضمن تجهيز صالة الجوازات في المبنى الرئيس لمنفذ الغويفات والصالات الخاصة بمنفذي مزيد وخطم الشكلة، لاستقبال الحجاج وإنجاز الإجراءات في أسرع وقت ممكن، وتوفير كل وسائل الراحلة لهم، من مواقف للحافلات ودورات المياه، وتمكين العناصر الإرشادية عند البوابات لتوجيه سائقي حافلات حملات الحج إلى مبنى الجوازات لإنهاء إجراءاتهم، إلى جانب توزيع الهدايات الترحيبية لإضفاء البهجة على حجاج بيت الله الحرام، علاوة على توفير خدمة الفحص الطبي، من خلال فريق مستشفى برجيل الموجود في المنافذ الحدودية.

إلى ذلك انطلقت أمس، حملة الحج التي نظمها مكتب شؤون أسر الشهداء لزيارة المشاعر المقدسة هذا العام لتمكين عدد من ذوي وأسر شهداء الوطن من أداء فريضة الحج، في إطار مبادرات المكتب الهادفة إلى تقديم كل أشكال الرعاية والدعم لأبناء وأسر الشهداء وذويهم.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء: «تأتي حملة الحج هذا العام تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، التي تؤكد أهمية دعم أسر وذوي الشهداء وتلبية احتياجاتهم وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم وأمانيهم»، مشيداً باهتمام القيادة بهذه الشريحة من المجتمع العزيزة على نفوسنا.