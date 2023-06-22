رئيس الدولة يستقبل نائب الرئيس التركي

أبوظبي في 22 يونيو/ وام / بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و معالي جودت يلماز نائب رئيس الجمهورية التركية اليوم .. سبل تنمية التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا والارتقاء به إلى آفاق أرحب تعزز التنمية والتقدم في البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة اليوم ـ في قصر الشاطئ ـ نائب الرئيس التركي والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة عمل إلى للدولة.

ونقل معالي جودت يلماز في بداية اللقاء إلى سموه، تحيات فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرخاء والتقدم .. فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس رجب طيب أردوغان وتمنياته لتركيا وشعبها مزيداً من النماء والازدهار.

كما هنأ سموه، معالي جودت يلماز بتعيينه نائباً لرئيس الجمهورية متمنياً له التوفيق في مهامه وخدمة شعبه.

واستعرض سموه ونائب الرئيس التركي خلال اللقاء..الفرص الواعدة التي يمتلكها البلدان لتطوير شراكتهما الاقتصادية خاصة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وفي مقدمتها مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية.

و بحث الجانبان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين..وتبادلا وجهات النظر بشأنها مؤكدين في هذا السياق الحرص المشترك على دعم السلام والاستقرار في العالم والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

من جانبه أعرب نائب رئيس تركيا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وشكره وتقديره لحفاوة الاستقبال..مؤكداً حرص بلاده على دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين على مختلف المستويات وفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية المستقبلية التي تدفع مسارات التنمية في البلدين.

