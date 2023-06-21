رئيس مالطا يزور متحف المستقبل

زار فخامة جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا، وعدد من كبار المسؤولين في مالطا "متحف المستقبل"، للاطلاع على مبادرات المتحف وأقسامه وتجاربه الريادية، ودوره في تطوير التقنيات والأفكار المستقبلية، واحتضان الأفكار والمشاريع والأبحاث والمبادرات، والدراسات ذات القيمة النوعية.

وتعرف فخامته على الجهود المبذولة للمساهمة في صنع مستقبل أفضل للبشرية، وأبدى إعجابه بالتصميم المميز للمتحف، والدور الحيوي الذي يلعبه المتحف في تشكيل المستقبل وتصميم أفكاره.

وجاءت الزيارة لمتحف المستقبل ضمن زيارة الدولة التي يقوم بها فخامة جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا إلى دولة الإمارات برفقة وفد رفيع المستوى ضمّ عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.