9 شركات خاصة تعرض 100 شاغر وظيفي

نظّمت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، أمس، بمقر مجلس ضاحية الرحمانية، معرضاً للتوظيف وإجراء مقابلات وظيفية لترشيح الباحثين عن عمل للانضمام إلى شركات القطاع الخاص، انطلاقاً من الأولويات الاستراتيجية للدائرة في دعم توظيف الكوادر الوطنية، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم.

واستهدفت المقابلات الباحثين والباحثات عن عمل من مختلف المؤهلات العلمية، وشارك في المعرض تسع شركات وجهات من القطاع الخاص، عرضت 100 شاغر وظيفي في مختلف التخصصات، حيث شارك في المعرض: جمعة الماجد، ومجموعة محمد البحر، وبنك الاستثمار، ومركز الرولة لخدمات رجال الأعمال، ومجموعة إس كي إم، والشارقة للتأمين، ومدرسة الدوحة، ومجموعة لايف الطبية، ومجموعة إتكينس.

وأفاد عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، أن الدائرة تكثف جهودها وتواصل توسيع نطاق التوظيف، لضم المزيد من الراغبين من الباحثين عن عمل إلى القطاع الخاص.

وأكد السعي الحثيث لتزويد العناصر الوطنية بالخبرات العملية عبر الانخراط في سوق العمل، وممارسة المهام، لتتكامل جهود التمكين في تأمين الكوادر البشرية وتطوير مهاراتها وقدراتها.