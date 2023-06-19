87% نسبه مركبات الأجرة الصديقة للبيئة في إمارة عجمان

كشفت هيئة النقل -عجمان، عن ارتفاع نسبة مركبات الأجرة الصديقة للبيئة العاملة في الإمارة، إلى 87.18%، وذلك في إطار خطط الهيئة لتحويل كامل أسطول هذه المركبات إلى صديقة للبيئة بحلول عام 2030، وتحقيق الاستدامة البيئية في منظومة النقل بالإمارة.

وبلغت نسبة الزيادة في عدد المركبات الصديقة للبيئة العاملة ضمن أسطول مركبات الأجرة في الإمارة، خلال الربع الأول من عام 2023 الجاري، 27 % مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

وتشير إحصاءات هيئة النقل في عجمان، إلى أن عدد المركبات الصديقة للبيئة في الربع الأول من العام الحالي بلغ 1799 مركبة، مقابل 1413 مركبة في الربع الأول من العام الماضي.

وذكر المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بهيئة النقل في عجمان، المهندس سامي علي الجلاف أن هذه الزيادة تضمنت أسطول مركبات الأجرة، بالإضافة إلى مركبات "سواري ليموزين"، مشيرا إلى أن الهيئة تعتمد في خطتها على تطبيق مؤشر الاستدامة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة البديلة، التي تسهم في المحافظة على البيئة، مع ضمان أداء أفضل لمنظومة النقل.