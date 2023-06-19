​بلدية عجمان تعلن بدء تنفيذ مشروع حديقة الحليو

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن البدء بتنفيذ مشروع حديقة الحليو والتي ستقام على مساحة 60 ألف متر مربع وبتكلفة 9 مليون درهم، في إطار حرص الدائرة على توسعة الرقعة الخضراء والاهتمام الدائم بإيجاد متنفسات طبيعية للسكان والزوار.

وفي هذا الصدد أكد المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، م. خالد معين الحوسني، أن الكفاءات المؤهلة في إدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة تتبنى خطة واضحة وشاملة ومتكاملة تغطي كافة مناطق الإمارة، وتسعى جاهدة لتدشين المشاريع الزراعية في المناطق الحيوية ومن ضمنها الحليو والتي تشهد حاليًا زحفًا سكانيًا وإقامة للمشاريع الاستثمارية المتنوعة، وعليه حرصت الدائرة على البدء بمشروع الحديقة تلبية لاحتياجات الجميع.

وتابع الحوسني أن الدائرة نظمت خلال الفترة الماضية لقاءً مجتمعيًا مع سكان المنطقة لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم وتوفير المرافق والأنشطة التي تتلاءم مع كافة الأذواق، متابعًا أن الجلسة خرجت بمجموعة من التوصيات ومن أهمها إقامة الحدائق لتكون ملاذًا للأسر والزوار.

من جهته أوضح مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة، أحمد سيف المهيري، أن العمل سيجري حاليًا لإقامة الحديقة العامة التي ستتضمن مضمار للجري بطول 1100 متر وممرات وجلسات ومواقف متعددة للسيارات، متابعًا أن الدائرة تسعى لضمان الاستدامة في كافة المجالات وعليه سيتم استخدام الإضاءة بالطاقة الشمسية.

وبين المهيري أن الحديقة ستتضمن مبنى للخدمات الصحية وألعابًا للأطفال وبحيرة مياه ودورات المياه للنساء والرجال وغيرها من الخدمات الجاذبة للجميع والتي تلبي احتياجات كافة شرائح وفئات المجتمع.

ومن الجدير ذكره أن الدائرة أطلقت المشروع بحضور أهالي المنطقة، مبينةً أن تنفيذ المشروع سيتم على مرحلتين تنتهي أولهما في شهر ديسمبر من العام الحالي 2023 وتتواصل الثانية لعام 2024.