12 جهة وشركة تعرض 56 شاغراً لخريجي الهندسة والباحثين عن عمل

شاركت دائرة الموارد البشرية بالشارقة في برنامج "فخر" الذي أطلقته جامعة الشارقة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج "نافس"، بهدف فتح فرص تدريبية ووظيفية لخريجي الهندسة بالجامعة والباحثين عن عمل.

عقد البرنامج بمقر جامعة الشارقة بالمدينة الجامعية بالشارقة، واستهدف خريجي تخصص الهندسة والباحثين عن عمل المسجلين بقاعدة بيانات دائرة الموارد البشرية من حملة المؤهلات والتخصصات المختلفة.

حضر البرنامج 138 باحثاً عن عمل، وتم خلاله دعوة عدد من شركات وجهات القطاع الخاص؛ فتواجدت في المعرض المقام ضمن البرنامج 12 جهة وشركة عرضت 56 شاغراً وظيفياً ضمن عدد من التخصصات، فضلاً عن برنامجين للتدريب المهني والميداني في حقل العمل.

من جانبه، قال عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي: " تهدف الدائرة من خلال هذه المشاركة إلى استقطاب شركات القطاع الخاص، وتوسيع نطاق تعاونهم بدعم مبادرات الحكومة في استحداث وتطوير فرص توظيف المواطنين، بالإضافة إلى رفع جاذبية القطاع الخاص لدى شريحة الباحثين عن عمل، والتي عززها بدوره برنامج نافس.

كما تسعى إلى تشكيل قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية في هذا القطاع، مما يسهم بدوره في تعزيز تواجدها في ساحة الأعمال، وجذب المزيد من الفرص الواعدة للباحثين عن عمل.

وأضاف: نعتز بهذا التعاون المثمر مع جامعة الشارقة الذي يدعم الاستثمار في الكوادر الوطنية، ويرفع نسب مشاركتهم في سوق العمل، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام.

وأكد الشامسي، أن موارد الشارقة تركز على أولوية خلق واقتناص فرص عمل واعدة للمواطنين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وتحرص على التواجد في كافة المحافل والمنصات الداعمة لهذا التوجه، لاسيما معارض التوظيف التي تنظمها مختلف جهات ومؤسسات الدولة، لتسهيل توظيف المواطنين وإتاحة فرص المقابلات الفورية.