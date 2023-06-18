3 مشروعات جامعية لحلول الاستدامة تفوز بـ «الهاكاثون الدولية»

فازت ثلاثة مشروعات طلابية «التيار الذكي، وقطرة، وفكرة» في مسابقة الهاكاثون الدولية لإفادة المجتمع التي نظمتها جامعة نيويورك أبوظبي مؤخراً، حيث استخدم المتنافسون تقنيات الحوسبة الكمومية لاكتشاف حلول مبتكرة للتحديات المرتبطة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

واستخدم فريق التيار الذكي الفائز بالمركز الأول، الحوسبة الكمومية لإدارة شبكات الطاقة، من خلال توفير تصحيحات تدفق الطاقة الآلية في الوقت الفعلي، حيث ركز المشروع على استخدام الطاقة النظيفة بأسعار معقولة،، فيما ركز مشروع فريق قطرة، الفائز بالمركز الثاني، على المياه النظيفة والصرف الصحي والابتكار الصناعي والبنية التحتية، من خلال استخدام الفريق الحوسبة الكمية لتصميم شبكة توزيع مياه أكثر دقة وصديقة للبيئة. فيما صمم فريق فكرة، الفائز بالمرتبة الثالثة، من خلال مشروعه «Qure» حلاً يساعد المهنيين الطبيين على اكتشاف العلامات المبكرة للأورام الخبيثة لدى المرضى باستخدام الحوسبة الكمومية، واستكشفت الفرق المشاركة في المسابقة حلول الحوسبة الكمومية لمجموعة واسعة من المشروعات المعقدة.