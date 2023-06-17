«كوادر» تطرح وظائف للمواطنين في جهات حكومية وخاصة في عجمان

طرحت منصة «كوادر» التابعة لدائرة الموارد البشرية في عجمان، عدداً من الوظائف للمواطنين في عدد من الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، في إطار سياسة التوطين التي تتبعها مختلف الدوائر الحكومية والهيئات الخاصة خلال الفترة الأخيرة.

وعرضت المنصة وظيفة تنفيذي تخطيط استراتيجي وأداء مؤسسي في دائرة المالية للمواطنين على أن يكون متوسط الخبرة، فيما أوضحت أن عمر المتقدم يجب أن يراوح بين 22 و35 عاماً، فيما ذكرت أن مهام الوظيفة تتمثل في وضع منهجية محددة لإعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وأولويات تنفيذها، وإعداد وتطوير الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وبرامج العمل في الدائرة وفقاً لأولويات الخطة الاستراتيجية العامة للحكومة، ومتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للدائرة، وتطوير الهيكل التنظيمي للدائرة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية.

كما عرضت دائرة المالية أيضاً وظيفة «مدير مشاريع» من مواطني الدولة بخبرة مهنية متوسطة، على أن يكون عمر المتقدم بين 22 و35 عاماً، وتتمثل مهامه في الإسهام في وضع المعايير والمنهجيات إدارة المشروعات والمبادرات وتطويرها، والإسهام في دراسة خطط المشروعات الجديدة والإسهام في إعداد الخطة العامة لكل مشروعات الدائرة المعتمدة في الموازنة السنوية.

وطلبت الدائرة أيضاً وظيفة مدير قسم الموارد البشرية بخبرة تصل إلى ست سنوات، على أن يراوح عمر المتقدم بين 25 و40 عاماً، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس، مشيرة إلى أن أبرز مهام الوظيفة تتمثل في تخطيط الموارد البشرية، وتنميتها وتوطينها وتنفيذ خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي، والإشراف على عملية تحديد الاحتياجات التدريبية، والإشراف على تنفيذ برامج التعريف والإعداد ونشرات التوعية للموظفين الجدد، والإشراف على إعداد ومتابعة برامج المنح الدراسية والتدريب الصيفي للطلبة والخريجين الجدد.

كما عرضت دائرة البلدية والتخطيط وظيفة «تنفيذي» بشرط أن يكون المتقدم مواطناً من حديثي التخرج، وأن يراوح العمر بين 22 و35 عاماً. وتتمثل مهام الوظيفة في إعداد المراسلات الصادرة من القسم ومتابعتها وأرشفتها، واستقبال المراسلات الواردة للقسم ومتابعتها وأرشفتها، ومتابعة طلب المطبوعات والتسويق للقسم مع الجهات المعنية، على أن ينتهي التقديم للوظيفة في الـ20 من يونيو الجاري.

وعرضت منصة كوادر وظيفة أخصائي استثمار في غرفة تجارة وصناعة عجمان، بخبرة مهنية من سنة إلى 3 سنوات، وعمر يراوح بين 18 و52 عاماً، موضحة أن الوظيفة تعنى بتحليل المعلومات والبيانات المالية لاستخدامها في اتخاذ قرارات الاستثمار، وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالاستثمار وعرضها.

كما عرضت الغرفة أيضاً وظيفة محاسب إيرادات، براتب يراوح بين 13 و15 ألف درهم، على أن يراوح عمر المتقدم بين 20 و60 سنة، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس، فيما تُعنى الوظيفة بتحليل الأعمال والمهام المرتبطة بالإيرادات، والتأكد من التزامها بالسياسات والأنظمة المعمول بها اتحادياً، وتقديم التقارير الفنية المرتبطة بدقة إجراءات تسجيل القيود المحاسبية، واقتراح أفضل السبل الكفيلة بتطوير طرق وأساليب العمل.

وعرضت غرفة تجارة وصناعة عجمان وظيفة مدير مكتب المدير العام (سكرتاريا)، على أن يكون مواطناً ذكراً ومبتدئ الخبرة وحاصلاً على درجة البكالوريوس، وتتمثل مهامه في إعداد خطة العمل التشغيلية لمكتب المدير العام والموازنة التقديرية الخاصة به، بما يتوافق مع الخطة والأهداف الاستراتيجية للغرفة، ومن ثم تنفيذها وتطبيق بنودها بعد اعتماد الإدارة العليا لها.

من جانبه عرض جهاز الرقابة المالية في عجمان وظيفتي مراقب تدقيق، ومدقق أول، دون اشتراط للجنسية، على أن يكون المتقدم متوسط الخبرة، وحاصلاً على درجة البكالوريوس.

كما عرضت منصة كوادر وظيفة أخصائي إحصاءات ديموغرافية في مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، دون اشتراط للجنسية ودون اشتراط لخبرة مهنية، فيما يجب أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير، ويعمل على إعداد المؤشرات الديموغرافية بصورة دورية، وإعداد التقارير والدراسات والمسوحات الديموغرافية، للعمل على توفيرها بالتنسيق مع المعنيين، والمشاركة في إعداد الخطة السنوية لتوفير الاحتياجات من البيانات والإحصاءات الديموغرافية السنوية.