بتوجيهات منال بنت محمد.. استراتيجية المؤسسة تزخر بمبادرات عديدة تعزز مكانة دبي عالمياً مدينةً صديقة للمرأة

عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الثاني لعام 2023 برئاسة سعادة منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تم خلاله استعراض المشروعات والبرامج التي نفذتها المؤسسة خلال الفترة الماضية ومبادرات الفترة القادمة التي تتضمنها استراتيجية عمل المؤسسة الهادفة إلى تعزيز فرص المرأة الإماراتية في سوق العمل والارتقاء بقدراتها الوظيفية والقيادية ودعم تواجدها في المحافل الدولية، تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقالت منى المري إن الخطة الاستراتيجية لمؤسسة دبي للمرأة 2023-2027 وبتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المؤسسة، تزخر بالكثير من المبادرات التي تواكب رؤيتها للفترة القادمة لتعزيز مكانة دبي عالمياً كمدينة صديقة للمرأة من جميع الأوجه، بما في ذلك التشريعات والسياسات الداعمة وجودة الحياة وسهولة الحصول على الخدمات وتوفر فرص العمل والمرافق العصرية الملائمة للمرأة وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، إضافة إلى جهود المؤسسة في توفير برامج تدريبية مع جامعات ومؤسسات عالمية مرموقة من شأنها إتاحة المجال أمام المرأة الإماراتية للتواجد في مناصب قيادية بمؤسسات عالمية، ومنها برنامج المرأة في مجالس الإدارة العالمية الذي تم تنفيذه في المملكة المتحدة مؤخراً بالتعاون مع معهد الميرين في لندن ومعهد "حوكمة" التابع لمركز دبي المالي العالمي، بمشاركة 20 قيادية إماراتية في تخصصات مختلفة بالقطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص، معربةً عن سعادتها بالنجاح الذي حققه البرنامج على مستوى المنتسبات والكادر التعليمي والخبراء الذين قدموا البرنامج.

عُقد الاجتماع بحضور سعادة هالة بدري المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وأعضاء مجلس الإدارة كل من: سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة، خولة راشد المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، وفهيمة عبدالرزاق البستكي الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والمنتجات بسوق أبوظبي للأوراق المالية، وموزة سعيد المري مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة، وسلطانة سيف مدير إدارة تطوير المرأة بالمؤسسة، وناقش الاجتماع مشاريع مؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات.

وأضافت منى المري أن المؤسسة تسعى لتوفير برامج متقدمة لتعزيز القدرات المهنية للمرأة الإماراتية، بما يسهم في دعم مساهمتها في مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وصنع المستقبل، مشيرةً إلى أن هذه البرامج تشكل منصات حيوية لاكتساب الخبرات وتبادل المعرفة مع نظيراتها حول العالم، ومنها برنامج الإرشاد المهني (Yes Mentorship program )، الذي تتواصل دورته الثانية هذا العام بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي في الدولة وتستمر حتى شهر نوفمبر القادم حيث يتم الاحتفاء بتخريج الدفعة الثانية، مشيرة إلى أن 53 موظفة من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص الإماراتي قد شاركن في الدورتين الحالية والسابقة، مضيفةً أن هذا البرنامج يجمع بين مهنيات وموظفات إماراتيات في مقتبل مسيرتهن المهنية من جهة وقادة ورواد ورائدات أعمال من دول الشمال الأوروبي من جهة أخرى يتشاركون الرأي والمعرفة ضمن اجتماعات فردية وجماعية على مدى عام.

مبادرات نادي دبي للسيدات

واطلع مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة خلال الاجتماع على مستجدات العمل بنادي دبي للسيدات والمبادرات التي نفذها في الربع الثاني من العام الحالي من خلال العرض الذي قدمته نعيمة أهلي المدير التنفيذي للمؤسسة بالإنابة، وفي مقدمتها تنظيم النسخة الثامنة من المعرض الخيري "التصميم للأمل" خلال شهر رمضان المبارك تحت رعاية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، تجسيداً للنهج الخيري والتنموي لدولة الإمارات في التفاعل مع القضايا العالمية ومد يد العون لكل محتاج، حيث تم تخصيص ريع المعرض لحملة "مبادرة المنال الإنسانية" هذا العام المتعلقة بدعم دمج قضايا تغير المناخ في المناهج والمنظومة التعليمية بالتعاون مع مؤسسة "دبي العطاء"، وبرعاية هيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف تسليط الضوء على أهمية ومكانة التعليم كأداة فاعلة في التعامل مع التحديات المُناخية الحالية التي تهدد كوكب الأرض ومشاركة الشباب في إيجاد الحلول الملائمة لها بما يعود بالنفع على الإنسانية.

واستعرضت نعيمة أهلي المبادرات التي أطلقها نادي دبي للسيدات للعضوات والزائرات خلال الثلاثة أشهر الماضية، بما في ذلك باقات العضوية والفعاليات الرياضية والصحية والشاطئية والمائية، والخدمات الجديدة التي تم إضافتها في منتجع الأصالة الصحي والصالة الرياضية، حيث أسهمت جميعها في زيادة الإقبال على النادي.

مبادرات المؤسسة

كما اطلع المجلس على المشاريع التي نفذتها مؤسسة دبي للمرأة في الفترة الماضية من خلال العرض الذي قدمته سلطانة سيف مدير إدارة تطوير المرأة، والتي شملت تنفيذ ورشة عمل "دبي مدينة صديقة للمرأة" بمشاركة موظفات من 17 دائرة ومؤسسة حكومية في دبي لتبادل الرؤى والأفكار حول المبادرات والخدمات الموجهة للمرأة بصفة عامة، لتكون الورشة أساساً لتطوير استراتيجية متكاملة لهذا المشروع الرائد بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والهيئات الحكومية المعنية، خاصة أن دبي تتوفر بها الكثير من المقومات والممارسات الفعلية التي تضعها ضمن قائمة المدن الرائدة الصديقة للمرأة.

وشمل العرض مستجدات برنامج "المرأة في مجالس الإدارة العالمية" في ضوء نجاج دورته الأولى والعمل على دراسة آراء ومقترحات المشارِكات وخبراء معهد المديرين في لندن الذين شاركوا في تقديمها، استعداداً لتنفيذ دورة ثانية للبرنامج، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

وتشمل مشاريع المؤسسة خلال الفترة القادمة تنظيم الاجتماع الثاني للمشاركات في الدفعة الثانية لبرنامج "الإرشاد المهني"، يوم 19 يونيو الحالي، بهدف تقييم الفترة السابقة منذ إطلاق البرنامج في شهر نوفمبر من العام الماضي، وكذلك تنفيذ دورة تدريبية عن "المرأة في ريادة الأعمال" خلال الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر القادم بالتعاون مع جامعة عالمية متخصصة في هذه البرامج، بهدف تزويد رائدات الأعمال الجدد بالمهارات والمعرفة الأساسية والأدوات اللازمة لكيفية تأسيس واستدامة مشاريع ريادية ناجحة والتعامل مع التحديات في هذا القطاع والتميز به.