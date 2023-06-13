الموارد البشرية والتوطين تستحدث عقد عمل مواطن دارس

استحدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" عقد عمل جديد تحت مسمى عقد عمل مواطن دارس وهو عقد عمل بين صاحب العمل ومواطن دارس ملتحق بالدراسة ضمن إحدى البرامج المدعومة والمعتمدة من قبل "نافس" وذلك في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي تحددتها الوزارة.

ويجوز بموجب قرار أصدرته الوزارة وحمل الرقم 240 لسنة 2023 التعاقد على العقد المستحدث ضمن إحدى البرامج المدعومة والمعتمدة من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" وذلك في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي تحددها الوزارة وبشرط أن يتبع ذلك الالتحاق بالعمل لدى صاحب العمل للمدة المحددة في هذا القرار على الأقل.

وأكدت المادة الثالثة من القرار على أن يحتسب المواطن الدارس المعين في المنشأة بعقد عمل مواطن دارس من ضمن نسب التوطين المطلوبة من المنشأة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 1/7، ولا يجوز الجمع بين منافع ومزايا "نافس" للعاملين المواطنين في القطاع الخاص والمكافأة الممنوحة للمواطن الدراس الملتحق بالدراسة ضمن إحدى البرامج المدعومة والمعتمدة من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" وذلك في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي تحددها الوزارة خلال فترة الدراسة.

وتلتزم المنشآت التي تبرم عقود عمل مواطن دارس بإصدار تصريح عمل للمواطن وفق نموذج محدد في نظام الوزارة، وأن تكون المهنة المحددة في عقد العمل مطابقة لتخصص المواطن الدارس المتعاقد معه وذلك في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي تحددها الوزارة على أن تسدد المنشآت الأجر الشهري المحدد في عقد العمل بشرط ألا يقل عن 4000 درهم يتم سدادها عن طريق نظام حماية الأجور، وعلى أن يتم تسجيل المواطن الدارس في أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة.

وعلى المنشآت تعديل عقد عمل المواطن الدارس بعد التخرج إلى عقد عمل مواطن وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة وتعديل مستوى أجره بما يتوافق مع أنظمة المنشأة في ذات المهن وبشرط ألا تقل مدة العقد بعد التعديل عن مدة الدراسة خلال مدة عقد مواطن دارس على الأقل وفي مهنة في نفس مجال التخصص.

وحدد القرار التزامات المواطن الدارس، والتي تضمنت عدم تغيير التخصص الدراسي المتفق عليه إلا بموافقة مسبقة من الوزارة وصاحب العمل، واجتياز برنامج الدراسة من الجهة التعليمية المعتمدة من الوزارة بنجاح، والالتزام التام بمواعيد وضوابط وشروط التدريب المتفق عليه، المحافظة على أسرار العمل التي يعلم بها أثناء فترة التدريب، والالتحاق بالعمل بعد التخرج بنجاح بمهنة بنفس مجال التخصص ولمدة مساوية لمدة عقد عمل المواطن الدارس.

وفي حال إخلال المنشأة بأي من الالتزامات المذكورة في هذا القرار يتم فرض المساهمات المطلوبة منها وفق قرار مجلس الوزراء رقم (1/7) لسنة 2021 المشار إليه وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذا له، في المقابل وفي حال إخلال المواطن الدارس بأي من الالتزامات الواردة في هذا القرار يلتزم برد كافة المبالغ التي حصل عليها من المنشأة خلال مدة عقد عمل مواطن دارس.