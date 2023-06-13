50 مليون تحميل لألعاب شرطة دبي الرقمية على مستوى العالم

صرح مدير الادارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، اللواء خالد ناصر الرزوقي أن الألعاب الرقمية المّطورة من قبل شرطة دبي حققت أرقاماً ممتازة ومتقدمة منذ إطلاقها، حيث تجاوز عدد مرات تحميل الألعاب على مستوى العالم الـ 50 مليون تحميل، واحتلت الألعاب المركز الأول في 120 دولة في "فئة الألعاب التعليمية".

وأكد اللواء الرزوقي أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أطلقت العديد من المبادرات ضمن مسؤوليتها المجتمعية، الهادفة لتعزيز روح المبادرة المجتمعية والعمل الإنساني، إضافة إلى جهودها الحثيثة لإسعاد المواطنين والمقيمين بمختلف فئاتهم، لا سيما الشباب والأطفال، وأن مبادرة الألعاب الرقمية التي أطلقتها القيادة العامة في شرطة دبي منذ 2014م تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 ، ببناء مجتمعات رقمية آمنة هادفة، وتحسين جودة الحياة الرقمية، وتشجيع المجتمعات الرقمية الإيجابية.

ومن جانبه، أكد نائب مدير الادارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، العقيد مهندس حسين أحمد بن غليطة، أن القيادة العامة لشرطة دبي طورت مجموعة من الألعاب الرقمية التوعوية والترفيهية المرتكزة على الثقافة المجتمعية والتاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل تعزيز الهوية الوطنية وغرس الولاء والانتماء لدولة الامارات، والتي تعد من أفضل السبل والوسائل للمساهمة في نشر التوعية بسبب الانتشار الواسع للألعاب على مختلف الأجهزة والأنظمة، ولما تحتويه هذه الألعاب من رسائل تعليمية في قالب ممتع للصغار والكبار.

وحققت الألعاب الرقمية لشرطة دبي العديد من الجوائز المحلية والعالمية، منها: جائزة المنظمة الدولية لقادة الشرطة IACP في فئة التميز في استخدام التكنولوجيا في دعم مبادرات الشرطة المجتمعية، وجائزة الأمير نايف للأمن العربي، وجائزة الاتحاد الدولي للعلاقات العامة في فئة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وجائزة أفضل فكرة إبداعية من مجموعة دبي للجودة.

وذكر العقيد د. منصور ناصر الرزوقي، مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية، بأن هذه الألعاب تم تطويرها داخلياً من قبل موظفي شرطة دبي، وتهدف لنشرها عالمياً، من خلال توفيرها بعدد 16 لغة وهي الإنجليزية والعربية والروسية والألمانية والإيطالية والاسبانية والتركية والفرنسية واليابانية والكورية والصينية والهندية والفيتنامية والدنماركية والبولندية والإندونيسية.

عدد مرات التحميل

وأضاف " عدد مرات تحميل ألعاب شرطة دبي في الإمارات بلغ مليوناً و658 ألفاَ و386 تحميل، وفي السعودية 4 ملايين و128 ألفاً و723 تحميل، وفي روسيا 622 ألفاً و629 تحميل، وفي أمريكا 4 ملايين و51 ألفاً و493 تحميل، وفي تركياً مليوناً و490 ألفاَ و607 تحميل، وفي البرازيل 4 ملايين و357 ألفاً و148 تحويل، وفي الهند مليوناً و717 ألفاً و850 تحميل، وفي المكسيك مليوناً و533 ألفاً و354 تحميل.

عدد المشاهدات

وتابع أن عدد المشاهدات لألعاب شرطة دبي الرقمية تجاوزت الـ 400مليون مشاهدة، منها 182 مليوناً و34 ألفاً و81 مليوناً على "جوجل"، و26 مليوناً و23 ألفاً و344 مشاهدة على "يوتيوب"، و13 مليوناً و444 ألفاً و617 مشاهدة على "سناب شات"، و9 ملايين و484 ألفاً و284مشاهدة على "فيس بوك".