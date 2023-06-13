ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وبحث المجلس خلال اجتماعه، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، المعنية بالشأن الحكومي وتطوير مختلف قطاعاته، ورفد الإمارة بالمزيد من المشروعات التنموية التي تنعكس على مستوى الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وناقش المجلس، عدداً من مقترحات التشريعات الجديدة التي تسهم في دعم القطاع المالي في الإمارة وتنظيمه، وتعزز نمو أدائه الاقتصادي بما يواكب الخطط الاستراتيجية للإمارة واستمرار ريادة اقتصادها.

واطلع المجلس على عرض مرئي حول نتائج مبادرة “أجيال واعدة” التي نظمتها هيئة مطار الشارقة الدولي، بهدف تطوير حلول منهجية إبداعية للتحديات التي يواجها المطار تعزز من الفرص المتاحة، وتسهم في استثمار قدرات طلبة الجامعات في مجال التكنولوجيا.

وتضمن العرض، مراحل تنفيذ المبادرة وأهم المشروعات التي قدمت من قبل الطلبة، والحلول المقترحة لعدد من التحديات وانعكاساتها على أداء المطار وزيادة الخدمات فيه، بما يواكب خطط المطار وتطلعاته المستقبلية.