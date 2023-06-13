دراجات

شكا سكان في واحة دبي للسيليكون من السرعات العالية لأغلبية دراجات «الدليفري»، داخل الشوارع الفرعية للأحياء السكنية، مشيرين إلى كثافة انتشار الدراجات وعدم التزام سائقيها بالقواعد والأنظمة المرورية.

ذروة

أثنى سائقو مركبات على الجهود التي تبذلها دوريات شرطة دبي في منطقة الورقاء، لتنظيم حركة السيارات خلال أوقات الذروة صباحاً، لافتين إلى أن الإجراءات التي تطبقها تسهم في تقليص تكدّس المركبات في الشوارع المؤدية إلى منطقة مدارس.

عروض

لاحظ متعاملون وجود فروق كبيرة في أسعار تذاكر الطيران التي تدرجها وكالات ضمن عروض السفر، مقارنة بمتوسط الأسعار أثناء إجراء الحجز الفعلي، لافتين إلى أن آلية العروض الترويجية غير واضحة، وتخضع للعديد من الشروط والأحكام التي لا ترد في الإعلان.

ضمان

فوجئ متعامل بأن مدة الضمان على جهاز تلفزيون كان قد اشتراه سابقاً يصل إلى 12 شهراً فقط، مشيراً إلى أنه دفع مقابل المنتج نحو 3.7 آلاف درهم، ليكتشف أن الضمان لا يشمله، وذلك إثر تعطله بعد مرور 14 شهراً على الاستخدام.

طريق

طالب مراجعون لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بدراسة إنشاء طريق جديد متفرع من طريق الشيخ محمد بن زايد يُيسر وصولهم إلى مقر الوزارة، خصوصاً أن المنطقة تضم مجموعة من المرافق المهمة.

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