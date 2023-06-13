«طرق دبي» تجرّب حافلة تعمل بالكهرباء والوقود الهيدروجيني

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ثلاث اتفاقيات تعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصنيع الحافلات العامة.

وتخدم الاتفاقيات مساعي الهيئة نحو تعزيز النقل المستدام في قطاع النقل الجماعي، وجرى توقيعها على هامش مشاركة الهيئة في الدورة الـ64 للقمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة «UITP»، بحضور المدير العام ورئيس مجلس المديرين مطر الطاير.

وقّع الاتفاقيات الثلاث المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، أحمد بهروزيان.

وتضمنت الاتفاقية الأولى بالتعاون مع شركة «دايملر للحافلات» الألمانية، تجربة أول حافلة من نوعها تعمل بالطاقة الكهربائية والوقود الهيدروجيني لمعرفة مدى قابلية استخدامها في الظروف المناخية لإمارة دبي، فيما تضمنت الاتفاقية الثانية مع شركة «فولفو» السويدية تدشين المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي لحافلاتهم الكهربائية في دبي. وتهدف الاتفاقية الثالثة مع شركة «في دي إل» الهولندية، إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الحافلات الكهربائية.

وتسعى الهيئة من خلال الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لتطوير إدارة وتشغيل وسائل نقل جماعي بأحدث التقنيات الذكية والصديقة للبيئة، ما يحقق استراتيجية الهيئة في التنقل السلس والآمن والمستدام بإمارة دبي.

وقال بهروزيان إن «توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون استراتيجية مع عدد من كبريات الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل المستدام، وتحديداً في مجال تصنيع الحافلات العامة، يوثق استمرار جهودنا في تحويل جميع وسائل النقل الجماعي، إلى صديقة للبيئة وخالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050».

وأضاف: «تهدف الاتفاقية الأولى إلى تجربة حافلة تعمل بالطاقة الكهربائية والوقود الهيدروجيني. وهذه التجربة التي ستنطلق من دبي، هي الأولى ما أن أثبتت فاعليتها في القارة الأوروبية».

وحول الاتفاقية الثانية قال إنها تهدف إلى ترجمة استراتيجية تحول دبي إلى مدينة أكثر استدامة في المستقبل، عبر توفير وسائل مواصلات عامة مستدامة وصديقة للبيئة. أمّا الشراكة مع «في دي إل»، فتهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات في عمليات إدارة وتشغيل الحافلات الكهربائية، وعقد الورش والزيارات للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في محطات إيواء الحافلات الكهربائية.