محمد بن راشد: مازلنا نبحث عن فاعلي الخير لنكرمهم

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادرة صناع الأمل في دورتها الرابعة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " ما زلنا نبحث عن صناع الأمل وفاعلي الخير لنكرمهم ونبرز نماذجهم ونستبشر بهم في مجتمعاتنا ..

عندما يتحدث الناس عن الصراعات واليأس والتشاؤم والسلبية في منطقتنا نتحدث نحن عن الأمل وعمل الخير والتغيير الإيجابي في مجتمعاتنا .. وهناك الآلاف من صناع الأمل في كل مدينة وقرية .. لأن الخير موجود في كل مكان ولكن يحتاج من يضعه تحت الضوء ..نطلق اليوم صناع الأمل في دورته الرابعة .. نبحث عنهم في كل مجتمع .. لنحتفي بهم ونفرح بعملهم ونبرز إنجازاتهم .. من يرى في نفسه الخير يرشح نفسه أو يرشح غيره عبر الموقع http://arabhopemakers.com"