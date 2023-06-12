360 حافلة ومركبة كهربائية وهجينة لدعم منظومة النقل المستدام في دبي

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة الفطيم للسيارات، لدعم منظومة النقل المستدام في الهيئة، وتعزيزاً لجهود حكومة دبي في تعزيز الاستدامة البيئية، وعملاً بتوجيهات القيادة بتوفير منظومة متكاملة من وسائل النقل الجماعي المستدامة، وتحقيق استراتيجية مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي بحلول عام 2050.

وبمقتضى الاتفاقية، ستوفر الفطيم للسيارات باعتبارها شريك التنقل الاستراتيجي للهيئة، لمدة ثلاثة أعوام، 360 حافلة ومركبة كهربائية وهجينة، لاستخدامها في المؤتمرات والفعاليات الكبرى، التي تستضيفها مدينة دبي، مع توفير التكنولوجيا والتقنيات المتعلقة بالشحن الكهربائي.

وقع الاتفاقية عن الهيئة المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير، وعن مجموعة الفطيم للسيارات، رئيس قطاع السيارات في المجموعة بول ويليس، على هامش مشاركة الهيئة في القمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة التي عقدت في برشلونة.

وقال الطاير: «تسهم الشراكة في دعم مساعي دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، في تعزيز مكانة دبي واحدةً من أكبر الاقتصادات الحضرية في العالم، وتدعم جهود حكومة دبي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص».

وأضاف: «تعد اتفاقية الشراكة ترجمة عملية لاستراتيجية (مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في دبي 2050)، لتحويل جميع الحافلات ومركبات الأجرة والليموزين إلى عديمة الانبعاثات، وتسعى من خلالها الهيئة إلى تحويل 100% من حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2050، وتحويل 100% من مركبات الأجرة إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية عام 2040». وأكد الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات أول هيئة على مستوى المنطقة، تشغل المركبات الهجينة (الهايبرد) ضمن أسطول مركبات الأجرة، وكان ذلك عام 2008، كما تشغل المركبات الكهربائية في قطاع الأجرة منذ عام 2017».

وأضاف: «بدعم ومتابعة القيادة طورت الهيئة خلال السنوات الـ18 الماضية منظومة النقل الجماعي في دبي، وتوفر الهيئة منظومة متكاملة من وسائل النقل الجماعي المستدامة، وأسهمت هذه المنظومة في زيادة نسبة الرحلات عبر وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك من 6% عام 2006 إلى 19.4% عام 2022».

وتمتد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية إلى ثلاثة أعوام، وستوفر مجموعة الفطيم للسيارات 360 حافلة ومركبة كهربائية وهجينة، تشمل 10 حافلات كهربائية، و250 مركبة كهربائية، و100 مركبة هجينة، وتوفير البنية التحتية اللازمة للشحن الكهربائي، التي تشمل 10 وحدات شحن كهربائي بالتيار المستمر والمتردد، وتقديم الدعم الفني لأنشطة التشغيل والتنقل الكهربائي، واستخدام التقنيات المتقدمة للأسطول الكهربائي.

وستوفر مجموعة الفطيم للسيارات 10 حافلات كهربائية، منها حافلات من نوع «فولفو» مدعومة بأحدث التقنيات الذكية، وواجهة سهلة الاستخدام تسهل على السائقين إدارة مساراتهم من خلال الدمج السلس مع أنظمة المركبات، بما يضمن للحافلة الذكية الاتصال السهل وتبادل البيانات، وتمتاز بنظام دقيق لتعداد الركاب مزود بمستشعرات متطورة لمعرفة عدد الركاب الصاعدين والنازلين من الحافلة، وتتسع الحافلة لعدد كبير من الركاب، مع وجود مساحة خاصة للكراسي المتحركة لأصحاب الهمم.

والحافلات مزودة بشاشات تعمل باللمس، توفر للسائق معلومات فورية عن معدل استهلاك البطارية، وحالة الباب، ودرجة الحرارة، وعرض التنبيهات والرسائل على شاشة العرض العلوية.

مطر الطاير:

«منظومة النقل الجماعي المستدام في دبي أسهمت في زيادة نسبة الرحلات عبر وسائل النقل والتنقل المشترك من 6% عام 2006 إلى 19.4% عام 2022».

• الاتفاقية تمتد 3 أعوام وتشمل تشغيل 10 حافلات كهربائية و250 مركبة كهربائية و100 مركبة هجينة.

• المركبات تستخدم في المؤتمرات والفعاليات المقامة في دبي وتوفير البنية التحتية اللازمة للشحن.