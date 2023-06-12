مُهلة

دعا سكان في أبوظبي مركز النقل المتكامل بالإمارة، التابع لدائرة البلديات والنقل، إلى إعادة شهر المُهلة الخاص بتجديد مواقف السكان (مواقف)، الذي تم إلغاؤ،ه وذلك للتخفيف عنهم.

«بقشيش»

لاحظ مرتادون لمطاعم في أبوظبي، ظاهرة غير معتادة من قِبل مقدمي الخدمات في تلك المطاعم، إذ يقومون بعد انتهاء الزبائن من تناول الوجبة وطلب الحساب بسؤالهم عمّا إذا كانوا سيسدّدون «البقشيش» نقداً أم باستخدام بطاقات الدفع!

شارع

شكا عدد من سكان منطقة القليعة في الشارقة من انتشار بعض الحشرات الزاحفة، خصوصاً في فصل الصيف، مطالبين بأن تكثف بلدية الشارقة وضع المبيدات الحشرية خارج البنايات السكنية، والأمر نفسه بالنسبة إلى مُلّاك البنايات.

خطورة

تطايرت أوراق كان يحملها سائق درّاجة نارية بعد تجاوزه جسر القرهود بدبي، فأوقف الدرّاجة على يسار الطريق ونزل لجمع الأوراق معرّضاً نفسه وغيره للخطر.

«اتصالات»

شكا متعامل مع شركة «اتصالات» من تلقيه اتصالاً من خدمة العملاء يفيد بإلغاء باقة الإنترنت المنزلي دون طلب منه، بداعي الاشتراك في باقة جديدة، مشيراً إلى أن موظف خدمة العملاء زعم أن الاشتراك الجديد أفضل.

مدرسة

اشتكت ولية أمر من إصرار إحدى المدارس الخاصة في الشارقة على عدم النظر في شكوى خاصة بابنتها، بشأن سوء معاملة إحدى المعلمات، بداعي أنه حدث سوء فهم من جانب الطالبة.

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