جامعة الإمارات تحقق 10 من أهداف التنمية المستدامة العالمية

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة قفزة جديدة في التصنيفات العالمية من خلال التصنيف في 10 أهداف من أهداف التنمية المستدامة، حسب تصنيف التأثير للتايمز للتعليم العالي لعام 2023. وحصولها على تصنيف تأثير عالمي يراوح بين 301 و400.

وأعلنت الجامعة أنها حققت للمرة الأولى 10 أهداف من أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17، وتشمل: الهدف الأول: القضاء على الفقر، والهدف الثاني: القضاء على الجوع، والهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاهية التامة، والهدف الرابع: التعليم الجيد، والهدف الخامس: التوازن بين الجنسين، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف العاشر: الحدّ من حالات عدم المساواة، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. كما صُنفت الجامعة ضمن أفضل 50 جامعة عالمياً في الهدف الرابع والمعني بالتعليم الجيد.

ونجحت الجامعة في تحقيق تصنيف عالمي يراوح بين 101 و200 في الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف السابع المعني بالطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، والهدف العاشر الخاص بالحدّ من حالات عدم المساواة.

وأوضح النائب المشارك للبحث العلمي ورئيس لجنة مُسرّعات التصنيف العالمي لجامعة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أحمد علي مراد، أن نتائج التصنيف تعكس التزام الجامعة المستمر بتعزيز أهداف التنمية المستدامة. وتؤكد هذه الإنجازات مكانة الجامعة المرموقة كمساهم رئيس في مواجهة تحديات التنمية المستدامة من خلال المبادرات الاستراتيجية، لاسيما في مجال البحث العلمي. وقد نشرت الجامعة نحو 4400 ورقة بحثية متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة بين عامي 2017 و2023، ما يُبرز مساهمتها الفعالة في إيجاد حلول علمية وابتكارية.