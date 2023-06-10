رئيس الدولة يصل تركيا في زيارة عمل

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى مدينة اسطنبول في زيارة عمل للجمهورية التركية الصديقة، يبحث خلالها تعزيز العلاقات الإستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

كان في استقبال سموه لدى وصوله المطار.. فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

كما كان في الاستقبال معالي هاكان فيدان وزير الخارجية التركي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.. فيما اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه.

يرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كلاً من.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية و الإنسانية و سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان و معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة و معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني و معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة